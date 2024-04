César Muñoz impugna el trabajo de Antonio Montero en Telecinco: «Puede estar despedido»

La semana pasada Antonio Antonio Montero sorprendía al incorporarse al equipo de colaboradores de ‘¡De Viernes!’ reforzando así el espacio de Santi Acosta y Beatriz Archidona. Pero pese a este fichaje, el colaborador sigue colaborando a diario tanto en ‘Así es la vida’ con Sandra Barneda y César Muñoz como en ‘TardeAR’ con Ana Rosa Quintana.

De este modo, Antonio Montero se convierte en el colaborador estrella de esta nueva etapa de Telecinco siendo de los pocos rostros de ‘Sálvame’ que lejos de haber desaparecido de la cadena ha ganado presencia en toda su parrilla con su participación en varios programas.

Este viernes, César Muñoz no ha dudado en lanzarle varias pullitas al colaborador por haber fichado por ‘De Viernes’ y dejar sus exclusivas o algunas claves para su nuevo programa y no hacerlo en ‘Así es la vida’. Todo se producía en pleno debate por la visita de Gabriela Arrocet al espacio que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona este viernes.

Y es que a Carmen Borrego no le hace nada de gracia esta entrevista en la que va a atacar tanto a ella como a su hermana Terelu sin conocerlas y en la que va a volver a hablar de su madre pese a estar fallecida. «A mí me parece bien que se hable de nosotras siempre que no se mienta. Lo que no se puede es juzgarnos sin conocernos y decir cosas que no son ciertas. Si ella dijera oye no las conozco pero mi padre me ha dicho esto y es verdad pues que se siente y gane el dinero que quiera, pero el problema es cuando te sientas solo para hacer daño», se quejaba la colaboradora de ‘Así es la vida’.

César Muñoz da el corte del día a Antonio Montero

Tras escucharla, era César Muñoz el que tomaba la palabra después de ver que Antonio Montero había dicho que estaba descubriendo cosas interesantes de las Campos. «Hablando de cosas que está descubriendo Antonio y que las cuenta en otro programa y no en este vamos a continuar con el siguiente vídeo», le soltaba el presentador de ‘Así es la vida’ a su colaborador.

Después, ‘Así es la vida’ se hacía eco del gran patrimonio que tendría Edmundo Arrocet en Argentina que podría ser de 11 millones de libras. Algo que no habría empleado para pagar sus deudas con Hacienda en nuestro país. «La mitad de los ricos de este país le deben dinero a Hacienda», soltaba Antonio Montero. «Antonio ese argumento de mierda no te lo compro, que paguen, que Hacienda somos todos», le replicaba entonces César.

«¿Pero cuando hablas con Edmundo y te dice que tiene 11 millones yo no creo que tú no le repreguntes para saber si es de euros, de libras o de qué?», le cuestionaba el presentador. «He repreguntado», aseveraba Antonio. «¿Y qué te ha dicho?», repreguntaba César a lo que Montero le contestaba que «te lo voy a decir en el otro programa». «Estamos asistiendo a un momento tenso, puede estar despedido Antonio Montero en este momento«, respondía con ironía el presentador.