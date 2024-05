Camela no se calla lo que de verdad opina sobre Nebulossa y ‘Zorra’ en Eurovisión

Nebulossa no se libra de opiniones de última hora, incluso en plenos ensayos finales para su actuación más importante. Camela se ha pronunciado sobre la candidatura de este año en Eurovisión mientras el dúo alicantino repasa los últimos detalles para su actuación en Malmö. El grupo formado por Ángeles y Dioni ha lanzado un contundente mensaje a los ganadores del Benidorm Fest de cara a su participación.

«A mí me encanta la canción y no tengo ningún prejuicio sobre ello. Me encanta la canción y me encantan ellos», recalcó el compañero de Ángeles ante los micrófonos de Europa Press, que insistió en que no tiene ningún problema con la letra de la canción, aunque otros compañeros de la industria sí parezcan «molestos».

Camela sobre Eurovisión: «No nos vemos ahí»

Ángeles, la otra mitad de Camela, suscribió las palabras del cantante. «Para mí el respeto es lo primero y España es España, esperemos que salgan con una buena puntuación, que es España», explicó la artista, que deseó la mejor de la suertes a los intérpretes de ‘Zorra’ en la gran final de Eurovisión, que tendrá lugar el próximo sábado 11.

Y tratándose de uno de los grupos más importantes y con más recorrido del país, no es de extrañar que la fiebre eurovisiva haya llamado alguna que otra vez a su puerta. Pero el dúo parece tenerlo claro. «Creo que es una responsabilidad muy grande, estaría muy nerviosa y no lo podría hacer bien por los nervios», señaló Ángeles sobre la posible participación del grupo en Eurovisión.

Su compañero tampoco mostró demasiada ilusión en subirse al escenario más grande de Europa. «Nosotros la verdad que no nos vemos ahí», sentenció el intérprete de ‘Cuando zarpa el amor’. Y es que, más allá de dejar claro su juicio sobre ‘Zorra’ y los representantes de Eurovisión, el dúo recibió este jueves la Gran Cruz del Dos de Mayo en Madrid junto a otras 15 personas galardonadas.