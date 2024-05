Iker Jiménez hace frente a su airada polémica con Nemo y Eurovisión con esta advertencia

El comentario de Iker Jiménez sobre Nemo Mettler tras alzarse como el ganador de Eurovisión 2024 ha generado mucho revuelo. El representante de Suiza hizo historia en el festival al convertirse en la primera persona no binaria en ganar el festival, y la reacción del presentador de ‘Cuarto Milenio’ dejó mucho que desear. Y aunque muchos han señalado su falta de respeto, el comunicador se ha dirigido a sus críticos de forma tajante.

«Nos han informado oficialmente de que Nemo está muy ‘emocionade’. No nos extraña nada», publicó el presentador en su cuenta de ‘X’ después de que el intérprete de ‘The code’ se hiciese con la victoria. Las redes no tardaron en echarse encima del periodista por su tono burlón, y él, ante el alboroto, quiso justificarse a través de un vídeo.

«Vaya lío que se ha montado con mis declaraciones de ‘Eurovisión’, han generado mucha polémica…», comenzó explicando Iker Jiménez, que lejos de disculparse por sus desafortunadas palabras, reivindicó su derecho a opinar sobre el festival y el ganador como le dé la real gana. «Todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiere», espetó el conductor de ‘Horizonte’.

Iker Jiménez responde a las criticas: «Algunos me llaman facha, no tengo problema»

Pero el comunicador no se quedó ahí. «Algunos me llaman facha, fascista. No tengo ningún problema», aseguró el rostro de Cuatro. «Como creemos en la libertad, cada uno puede decir con respeto lo que quiera. Y yo lo dije de Eurovisión… y lo seguiré diciendo, por supuestísimo, aunque sea solo», añadió Jiménez, que mandó entonces una seria advertencia a sus detractores.

«Yo no me pienso callar y voy decir lo que opino. Hay mucha cobardía, mucha gente que se calla… y piensa todo lo contrario. Pero se calla por temor a ser cancelado», insistió Iker Jiménez, muy firme en sus polémicas palabras durante la final del festival. «Cuando la gente se calla es un peligro. Es tan peligroso la cobardía del que calla como la acción de algunos que son muy poco tolerantes», sentenció el comunicador.

Tras erigirse como una víctima de la cultura de la cancelación, el periodista decidió echar más leña al fuego y mojarse sobre la puesta de escena de Nebulossa en Malmö. «La canción de España, lo tengo que decir… no la había oído, pero los acordes no estaban mal», confesó el presentador antes de revelar su pega. «Luego ya, lo de sacar a los tíos enseñando el culo no me llama mucho, ni me parece muy bonito», apuntó Jiménez.

«Pero bueno, eso son opiniones. Yo respeto las opiniones de aquel que opina que le encanta, como me deberían respetar a mi», terminó señalando Iker Jiménez, que se enfrentó a duras críticas en las redes tras su publicación. Sin ir más lejos, la actriz y cantante Angy Fernández no dudó en expresar su decepción al igual que muchos otros seguidores del comunicador. «Antes te admiraba… Antes. Sé que te da igual, pero quería decírtelo, Dejo de seguirte. Espero que tengas un poco más de respeto», publicó la aspirante del Benidorm Fest 2024 en ‘X’.