El regreso de ‘Sálvame’ se podrá ver desde La Sexta tras un acuerdo con Alfonso Arús

El pasado miércoles 15 de mayo se estrenó, por fin, ‘Ni que fuéramos’, que pretende recuperar el espíritu de ‘Sálvame’, y que está siendo todo un éxito tanto en las redes sociales como en los medios donde se emite. Sobre ello se ha pronunciado Alfonso Arús en ‘Aruser@s’.

Desde el final de ‘Sálvame’, hace casi un año, han sido innumerables las voces que han pedido su regreso. Y por fin su deseo se ha hecho realidad gracias a este nuevo proyecto presentado por María Patiño y dirigido por David Valldeperas.

‘Ni que fuera’ se emitirá, al igual que lo hacía el desaparecido programa de Telecinco, de lunes a viernes de 16:00 a 19:00. Y ya está dando mucho de qué hablar, y no solamente en las redes sociales, también en diferentes programas de televisión se han referido a ellos, tal es el caso de Aruser@s.

Alfonso Arús valora el estreno de ‘Ni que fuéramos’

Según Alfonso Arús, este nuevo programa «es un festival de ‘zascas’ tremendo. Desde el minuto uno es un ‘zasca’ detrás de otro». De la misma opinión eran el resto de sus colaboradores. Aunque el presentador del magacín matinal de laSexta tenía una duda: «¿Esto se puede sacar? ¿O tiene derechos?».

Los peor parados de esos ‘zascas’ a los que hace referencia Alfonso Arús han sido Mediaset, en general, y Ana Rosa Quintana, en particular. Todos los colaboradores han dejado claro que no ven, ni por asomo, ‘TardeAR’, el programa presentado por Ana Rosa y que le has sustituido en las tardes de Telecinco.

El mayor ‘zasca’ hacia la comunicadora se lo lanzó Kiko Hernández durante la primera entrega. «Al ritmo que vais de seguidores, os queda muy poco para ganar a la otra», soltó el colaborador. «¿A qué otra?», preguntó María Patiño. Y, por si había alguna duda, su compañero le contestó: «A ARRRRR».

El mensaje de María Patiño a Alfonso Arús

Pues bien, este viernes, han sido los de ‘Ni que fuéramos’ los que han hecho referencia a Alfonso Arús y su ‘Aruser@s’. «Hemos llegado a Aruser@s«, destacaba María Patiño tras hacer referencia a todas las críticas tanto positivas como negativas que han estado recibiendo desde el estreno.

Tras ofrecer las imágenes de ‘Aruser@s’ en las que hablaban de ellos, María Patiño le lanzaba un mensaje a Alfonso Arús muy celebrado por los fans en redes. Y es que ‘Ni que fuéramos’ dará el salto a La Sexta gracias a ‘Aruser@s’. «Nos han llamado, han pedido las imágenes y la productora del Canal Quickie ha tomado una decisión y es que les vamos a ceder las imágenes«, advertía la presentadora.