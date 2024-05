El Maestro Joao vaticina el puesto de España con ‘Zorra’ de Nebulossa en Eurovisión y es claro

El próximo 11 de mayo se celebrarán en Malmö (Suecia), la gran final de Eurovisión 2024. Nuestros representantes, Nebulossa, ya están ultimando lo que será la puesta en escena de su tema ‘Zorra’. Y desde el programa de Los40 ‘Anda ya’, han decidido consultar al Maestro Joao para hacer su propia quiniela.

El famoso vidente, que desde el primer momento se mostró muy partidario de ‘Zorra’ y de Nebulossa, ha vaticinado qué países quedaran en las cinco primeras posiciones. Según su pronóstico, Francia quedará en quinto lugar, Bélgica en cuarto, Italia tercero, Suiza quedará en segunda posición y Croacia se alzará con la victoria con ‘Baby La Lasaña’, haciendo referencia a ‘Baby Lasagna’, quien con su tema ‘Rim Tim Tagi Dim’ es uno de los grandes favoritos para ganar.

La catastrófica predicción del Maestro Joao

En el programa radiofónico también le han pedido al Maestro Joao que se moje sobre cómo quedará España. Y la predicción no ha podido ser más catastrófica: «España va a quedar entre los cinco últimos. Yo diría que de los cinco, muy cinco«. Los presentadores del espacio le preguntaron si se refería a una última o penúltima posición. «Sí y mira que soy fan, pero yo no tengo mano en eso», respondía el adivino.

Ya el pasado mes de febrero, el exconcursante de ‘GH VIP’ también se pronunció al respecto. En aquel entonces, aseguró que «alcanzar yo creo que va a alcanzar más bien poco. No sé si va a alcanzar a subirse al escenario». «Veo dificultad, más que zorra la veo ‘zorra insípida'», añadía.

Y es que el Maestro Joao insiste en que «a mí me gusta la canción, pero para ir con unas amigas, de compras por la calle Montera, pero para Eurovisión no la veo. Los suecos montando un mueble y cantando ‘soy una zorra todavía’ no lo veo. Creo que quedaremos en última posición», finalizaba su vaticino.