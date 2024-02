El vaticinio del Maestro Joao sobre lo que pasará con ‘Zorra’ de Nebulossa en Eurovisión

Desde el pasado sábado en España no se habla de otra cosa, la victoria de Nebulossa y su ‘Zorra’ en el ‘Benidorm Fest’. Incluso Pedro Sánchez se ha pronunciado sobre qué le parece el tema que nos representará en Eurovisión el próximo 11 de mayo. Ahora, El Maestro Joao se ha atrevido a hacer su predicción sobre el puesto en el que quedaremos este año.

Este martes 6 de febrero, el vidente se ha pasado por los estudios de ‘¡Anda Ya!’ de ‘Los 40’ para desayunar junto a Dani Moreno ‘El Gallo’ y Cristina Boscá. Allí, el Maestro Joao ha explicado cómo ve el futuro de Nebulossa y su ya famoso ‘hit’ en el certamen europeo de la canción que se celebrará en Mälmo, Suecia.

En mitad del programa, Cristina Boscá le ha preguntado al adivino sobre el tema del que todo el mundo habla: «¿Y sobre Eurovisión cómo estás?». A lo que él ha respondido, con su habitual sentido del humor: «Yo digo pero ¿por qué me dedica esta mujer a mí una canción?». Un comentario que provocó las carcajadas de los presentadores del programa radiofónico.

El Maestro Joao pronostica el puesto de ‘Zorra’ en Eurovisión

Acto seguido, el Maestro Joao anunciaba: «Yo ya he visto el puesto. Y está cercano al puesto número 10 pero más hacia el 11, 12. Que me da pena porque me encanta o sea que ojalá que ganase, pero no». Por lo tanto, según el vidente, España un año más se quedará sin ganar el Festival de Eurovisión.

Pese a esto, el Maestro Joao augura muchos éxitos para ‘Zorra’: «A mí me gusta porque va a tener mucho éxito. En el verano, en todo, mucho éxito. Pero allí en el festival no», sentencia. Nebulossa se impuso el pasado sábado 3 de febrero en la final del Benidorm Fest a St. Pedro, Angy Fernández, Jorge González, María Peláe, Miss Cafeína, Sofía Coll y Almácor. El grupo alicantino se alzaba con la victoria gracias a los votos de la audiencia.