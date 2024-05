Joaquín Prat, sin piedad contra este concursante de ‘Supervivientes’, clama su expulsión

Joaquín Prat cree que Laura Matamoros está cavando su tumba en ‘Supervivientes’ tras sus desmedidos ataques a Miri y los nuevos conflictos que ha protagonizado con Kiko Jiménez y Marieta. Lejos del argumento respetuoso, la influencer recurre a los insultos y golpes bajos sistemáticamente y eso está penalizando seriamente su imagen.

«No ganamos para sustos después de la caída de Aurah, ahora es Laura Matamoros y de momento su permanencia en el concurso peligra», ha introducido Adriana Dorronsoro en ‘Vamos a ver’ al abordar su accidente y evacuación de la convivencia. Tras escuchar a su compañera, el presentador no ha podido reprimirse lo que piensa.

«¿Puedo decir una cosa? Igual hasta le ha venido bien, igual hasta le ha venido bien», ha espetado Joaquín Prat, dejando caer que, en su opinión, Laura debería estar de salida de ‘Supervivientes’ y no reincorporarse a la competición para no seguir hundiendo su imagen pública.

«Aquí sospechamos más de uno que lo mejor que le puede pasar es que se vaya este jueves, que salga ella y abandone el concurso porque su imagen está… Está haciendo un concurso fatal y está quedando en evidencia sin sentido», ha sentenciado en la misma dirección Antonio Rossi.

«Su propio hermano reconoció anoche en la gala que se estaba equivocando. Entonces, si hasta Diego Matamoros lo ve, qué no vamos a ver los espectadores», ha apostillado Pepe del Real, en sintonía también con Rossi y Joaquín Prat, que ha augurado su más que posible expulsión este próximo jueves: «Y si no es por prescripción médica, a lo mejor tiene que abandonar igualmente porque el público así lo decide».

«Que dibujemos que Laura no es una buena tía o que está todo el día buscando conflicto, no es así», ha rebatido Kike Calleja, que ha señalado indirectamente a la organización de ‘Supervivientes’ por la imagen que se está trasladando de ella en los diversos programas a raíz de los vídeos que se emiten en las galas y cómo se emiten.

«Yo analizo lo que veo, no es la imagen que se da, es lo que vemos», le ha confrontado Joaquín Prat, que ha subrayado que «yo no he visto a Laura jamás aquí (en plató) ni por asomo como la he visto en algunas circunstancias en Supervivientes». Para culminar su pronunciamiento, el comunicador de Telecinco ha vaticinado que Miri puede reventar el concurso de Matamoros y Ángel Cristo si continúan machándola como lo están haciendo. «A este paso Miri se va a cargar a Laura y lo que es más, como siga así Ángel, también se lo va a cargar a él», ha concluido Joaquín Prat.