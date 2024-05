El motivo por el que dejarían a Joaquín Prat sin volver a poder presentar nunca más

Joaquín Prat ha bromeado sobre un cese como presentador si se uniera a la moda que pretenden perpetuar Ángel Cristo y Kiko Jiménez. Los dos presumen de turbopáquet en ‘Supervivientes’ y son los únicos que se prestan a llevarlo día tras día.

Los dos robinsones son como una especie en extinción y reivindican la moda del bañador pequeño para los hombres. «Cualquiera que lleve turbo pilila tiene todos mis respetos, somos únicos», comentó Ángel en una graciosa conversación con el novio de Sofía Suescun.

«A mi me encanta y es verdad que casi nadie se lo pone por complejos», apuntó Kiko, que echa en falta que esté más popularizado. «Son todo ventajas, te pega el sol como tiene que ser y las novias los agradecen», resaltó el hijo de Bárbara Rey.

El vídeo se ha rescatado en ‘Vamos a ver’ y ha sido objeto de opiniones dispares de los presentadores y colaboradores. «Lo siento, pero yo turbopáquet no, jamás, no me puede poner menos un tío con eso», ha criticado Adriana Dorronsoro, copresentadora de Joaquín Prat.

«Y además, si no estás bien depilado, se te pueden salir pelos. Con lo mono que es uno larguito», ha opinado Alexia Rivas. «Es una cuestión de comodidad», ha concluido Prat mientras la colaboradora y ex reportera de ‘Socialité’ se mantenía firme: «Me parece antiestético, yo no lo compro»,

«También os digo una cosa, los dos tienen cuerpo para llevarlo. Eso me lo pongo yo y estamos jodidos», ha bromeado Joaquín Prat. «Haz un día la prueba y decidimos», le ha exhortado Isabel Rábago con cachondeo.

«Y no vuelvo a presentar en la vida», ha replicado el comunicador matinal de Telecinco. «Sí, que sí Joaquín, no digas eso», le ha confrontado Adriana Dorronsoro, que no quería que se hiciera de menos físicamente. «No, no», ha zanjado