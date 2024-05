Joaquín Prat repara en lo que todos piensan de Kiko y Laura Matamoros en ‘Supervivientes’

Joaquín Prat ha reparado en un detalle muy significativo que se produjo en el puente de la concordia de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ entre Kiko Jiménez y Laura Matamoros. Fueron los protagonistas del puente de esta semana y dejaron muy claro que lo suyo es una relación de amor-odio.

Los dos concursantes se enfrentaron a esta dinámica para limar asperezas y lo consiguieron medianamente. Aunque antes de eso los cuchillos volaron con multitud de reproches. El enfrentamiento fue muy intenso, pero la cosa acabó con un tierno abrazo entre ellos.

«Lo nuestro es un amor odio», admitió Laura Matamoros. «Yo no quiero odiarte», le respondió Kiko Jiménez. «Yo tampoco, pero que la relación que tenemos es de amor-odio como si fueras mi hermano y, con todo el respeto a Sofía (Suescun), te quiero, yo te quiero», desveló la influencer, dejando descolocados a muchos espectadores de ‘Supervivientes’. «Quiero que seamos como antes, llevarnos bien», deseó Kiko.

Los momentos más destacados de ese puente han sido comentados en ‘Vamos a ver’ Y Joaquín Prat ha dado su punto de vista. «Ganó la concordia hasta que tengan la siguiente bronca, porque estoy convencido de que la van a volver a tener», ha augurado en primer lugar.

«Lo que me llama la atención es que Laura le repitió todo el rato: ‘Kiko, yo te quiero pero que no piense mal Sofía’. ¿Qué pasa? ¿Tú no puedes querer a tus amigos? No entiendo por qué ese hincapié en que no se molestara Sofía», ha apuntado Alexia Rivas.

En ese instante, Joaquín Prat se ha manifestado en línea con su compañera colaboradora. «A mi también me llamó la atención, Alexia, que ella hiciese hincapié en lo de ‘espero que no le moleste a Sofía'», ha sentenciado el presentador. Y es que ese gesto delataría que, en el fondo, Laura Matamoros podría tener sentimientos por Kiko Jiménez más allá de la amistad.