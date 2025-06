Joaquín Prat echa más leña al fuego con su sentenciadora frase sobre su cruzada con Alejandra Rubio

Joaquín Prat ha vuelto a la carga contra Alejandra Rubio desde 'Vamos a ver' después del sonado desencuentro que la colaboradora protagonizó con sus compañeros el pasado miércoles. La hija de Terelu Campos se negó de lleno a contestar a preguntas sobre su vida privada en el espacio de Telecinco, formando toda una escena contra Adriana Dorronsoro y compañía Y si bien el presentador ya le instó a "ubicarse" este jueves, ha querido dirigirse a su compañera una vez más.

"Alejandra es una chica estupenda que tiene ese caparazón, esa coraza. Cuando yo ayer le dije que tiene que ubicarse respecto a dónde trabaja... Cuando viene aquí somos compañeros, lo primero", comenzó explicando el conductor de 'Vamos a ver' este viernes en el Club Social, que aún se encontraba teñido por la tensión vivida este jueves con su recado dirigido a la televisiva.

Joaquín Prat vuelve a señalar a Alejandra Rubio por su escena del miércoles en 'Vamos a ver'

Y es que, tras el incidente del pasado miércoles, Joaquín Prat le cantó las cuarenta a la sobrina de Carmen Borrego durante su ausencia. "La verdad es que viendo otra vez lo que sucedió aquí en plató ayer con Alejandra… A ver si ya de una vez te ubicas. A ver si te ubicas ya. Aquí no vienes con el enemigo", le pidió encarecidamente el periodista a la colaboradora, que a menudo se niega a hablar sobre su vida privada en las tertulias del programa.

"Ella viene con la sensación de que si dice o cuenta algo, o se abre un poco, alguien la va a traicionar y va a contar un off the record o lo van a utilizar en su contra", continuó explicando el presentador antes de que Carmen Borrego tratase de romper una lanza a favor de su sobrina. "Yo en eso la entiendo porque, afortunadamente en algunos casos y desgraciadamente en otros, todo lo que nosotros digamos y expresemos es un tema y se hace grande", aseguró la malagueña.

"Creo que se puso nerviosa y se equivocó, pero tengo clarísimo que se equivocó porque este tema le causa muchísimo dolor", insistió la hermana de Terelu Campos ante las duras palabras de Joaquín Prat y compañía. "Desde aquí le quiero mandar un beso, uno se equivoca y uno rectifica, no pasa absolutamente nada. Yo cuando he tenido momentos televisivos en los que hablando de cosas de mi familia muy duras para mí, a lo mejor no he sabido gestionarlo, que creo que es lo que le ha pasado a ella", añadió la colaboradora.

"¿Si te resulta tan incómodo hablar de eso por qué lo cuelgas en tus redes sociales?"

Sin embargo, aseguró que su sobrina no se encuentra incómoda con su lugar de trabajo ni con e equipo más allá de esa momentánea crisis que sufrió el miércoles. "Pero no creo que tema venir aquí, no veo a Alejandra con esa sensación", aseguró Borrego. "Yo también se lo dije un día, que siempre está como enfadada. Como bien dijo Joaquín aquí somos colaboradores, no el enemigo, unos nos llevamos mejor y otros peor. Pero creo que para empezar tiene que venir y pasárselo bien, que para eso tiene un sueldo", subrayó Paloma Barrientos dando la razón al presentador.

"Es que ella se lo pasa bien cuando comenta el reality, cuando está aquí, cuando va a los debates... Pero ella lleva muy muy mal todo lo que tiene que ver con su vida personal, familiar y etc", añadió entonces Joaquín Prat antes de lanzar otra enérgica queja sobre el contradictorio comportamiento de la colaboradora.

"Por eso lo que le dijimos el otro día es que yo entiendo perfectamente que tú vayas a ver a tus cuñados, pero si te resulta tan incómodo hablar de esas cosas que son tan personales... ¿Para qué coño cuelgas el vídeo en redes sociales?", sentenció el conductor de 'Vamos a ver' antes de que Pepe del Real desvelase la conversación que había tenido con la joven después de todo el revuelo.

"Yo le dije que el ubícate es piensa que aquí estás en casa, que no vamos a remar en tu contra sino a favor de obra, que a la gente que viene se la trata muy bien y creo que no hay queja por parte de ninguna de las personas para hablar de todo", aseguró el colaborador respondiendo a las dudas de Joaquín Prat sobre su colaboradora.