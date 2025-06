Adriana Dorronsoro canta las cuarenta a Alejandra Rubio ante su conducta en 'Vamos a ver', con amenazas incluidas

Alejandra Rubio ha incomodado a todo el club social de 'Vamos a ver' este miércoles con su actitud ante Adriana Dorronsoro, presentadora de la sección, y antes los colaboradores cuando se ha abordado el polémico vídeo de ella y Carlo Costanzia en los alrededores de la prisión de Turín (Italia) para felicitar el cumpleaños de Pietro, condenado por intento de asesinato.

Unas imágenes que han levantado gran polvareda por la incoherencia que supone no querer exponer la vida privada -como así han clamado Carlo y Alejandra en multitud de ocasiones ante la prensa- y, luego, hacer pública esta escena de lo más íntima.

"Esta es la historia de muchas personas que tienen a familiares en prisión cumpliendo condena. A no ser que sea un delito de lo más execrable, la familia siempre va a estar ahí para apoyar. ¿Pero para qué lo colgáis en las redes sociales?", le ha cuestionado en primer lugar y sin ambages Joaquín Prat.

"Lo ha colgado Carlo, ha sido su decisión y es su forma de reivindicar que no le parece bien lo que está pasando. Su hermano no está de la forma más justa condenado. Es su forma de reivindicarlo, yo lo respeto y me parece muy bien", ha replicado tajante Alejandra Rubio.

"Luego sabéis que os van a caer palos por todos los lados", le ha advertido Prat. "A mí me importa un pimiento lo que opina la gente de esto. Me importa cero", ha soltado la hija de Terelu Campos con su habitual chulería, heredada -al parecer- de su madre, que en no pocas ocasiones ha demostrado una conducta similar en los platós de televisión.

"Entiendo que no te habrá sentado bien que Carlo suba el vídeo. Porque tú aquí sueles decir que no te gusta que se hable de tu vida privada y de lo que haces. Entonces, no sé si esto ha generado una discusión con Carlo", le ha arreado sin paños calientes Adriana Dorronsoro.

"¿Perdón? Es algo que yo he reposteado también. No ha generado ninguna discusión y no vayáis por ahí. Creo que son situaciones completamente distintas", ha saltado Alejandra Rubio como un resorte después de que su compañera le dijera las cosas bien claras y pusiera de manifiesto su incoherencia.

"No, pero tú eres la que siempre dices que no te gusta que hablemos de tu vida", ha insistido Adriana Dorronsoro. "Si quieres ir por ahí, yo te contesto muy claro", le ha encarado Alejandra con esa soberbia y altanería que destila muy a menudo en sus intervenciones en Telecinco. "Yo te voy por ahí porque creo que mucha gente pensará lo mismo", le ha endiñado sin amedrentarse la copresentadora, que, efectivamente, estaba representando a muchos con sus palabras.

"A mí me parece que es poco coherente", ha añadido Antonio Rossi en la misma dirección. "Bueno, ¿me dejáis contestar? No estamos hablando de la misma situación. A mí las gilipolleces que dicen muchas personas de mi alrededor me parecen tonterías que sí se podrían evitar al lado de esto", ha justificado Alejandra Rubio sin saber muy bien por dónde salir.

"No nos olvidemos que la familia también es víctima y son situaciones tan duras que todo lo que haga la familia me parece bien. Y Carlo lo ha colgado en redes para que se vea a su mujer (Alejandra) repartir amor a gritos frente a una cárcel", ha comentando con clara sorna Alessandro Lequio. "Bueno, que sí, que vuestra ironía me importa un pimiento también", ha reaccionado la joven con desdén.

"Puedes reivindicar que estás en contra de la sentencia sin tener que ir y colgar un vídeo desde la calle gritando a una ventana", le ha recriminado Rossi. "No he colgado yo ese vídeo, lo ha colgado él. Preguntadle a él por qué lo cuelga", ha echado balones fuera. "Tú lo has reposteado y es como si lo hubieras colgado también", le ha recordado el colaborador.

"Hacer esto es exponerte cuando se supone que estáis en contra de la exposición, aunque luego os exponéis un montón porque vais a todos lados", ha proseguido Antonio Rossi, dejándole las cosas meridianamente claras al igual que había hecho Adriana Dorronsoro y refiriéndose a las numerosas entrevistas de Carlos Costanzia a 'De Viernes' cobrando.

"Tengo un límite muy claro en lo que digo y no digo y hago lo que a mí me parece bien. Yo sé hasta dónde quiero llegar", ha destacado Alejandra Rubio. "A mí me parece fantástico, del plató a la prisión pasando por el corazón", ha soltado Lequio, nuevamente con un sarcasmo que ha sacado de quicio a la tertuliana. Tanto es así, que hasta ha amenazado: "Si te vas a reír de esto, vamos a acabar fatal. Tú verás. Que frivolices tú estas cosas me sorprende".