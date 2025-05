Gema López retrata a Alejandra Rubio como pocos se han atrevido con dos palabras que lo dicen todo

La familia Campos se ha visto envuelta en un nuevo drama después de que Terelu Campos hablase de su relación con la madre de Carlo Costanzia. Y es que, Alejandra Rubio no ha tardado en echar por tierra las palabras de su madre sobre Mar Flores y su vida en familia. Un desplante que no ha gustado demasiado a Gema López, que ha sentenciado a la televisiva desde 'Espejo Público' con dureza.

En una reciente entrevista para Diez Minutos, Terelu Campos habló sobre cómo es el ambiente familiar con su consuegra, desvelando que recibió un regalo de ella la pasada Navidad. "Cuando acabe lo del teatro, Mar y yo haremos todo lo posible por vernos", aseguró la malagueña. Unas declaraciones de las que la modelo se desmarcó rápidamente, asegurando que no le gusta hablar de los demás ni compartir la intimidad de su vida en familia.

Gema López sentencia a Alejandra Rubio con con dos calificativos: "Es agria e injusta"

La misma estela ha seguido Alejandra Rubio, que en un encuentro con los medios no pudo ocultar el enfado con su madre. "Me parecía innecesario ese titular. Se lo he dicho a mi madre. Sabe que si habla de esto lo van a poner en portada y no me parece bien. Se ha equivocado", sentenció la colaboradora de 'Vamos a ver'. Este mismo viernes, Gema López y sus compañeros repasaban dichas declaraciones en 'Espejo Público', y la antigua compañera de Terelu no pudo contenerse.

Gema López en 'Espejo Público'

La colaboradora de 'Más Espejo' comenzó subrayando cómo la hija de la malagueña "está enfadada constantemente" antes de criticar con dureza el desplante contra su madre. "Terelu ha estado tremendamente generosa. Todo el mundo sabe la distancia que siempre ha habido entre Mar Flores y ella", comenzó explicando la periodista, rompiendo una lanza a favor de su antigua compañera de 'Sálvame'.

"Ella ha querido limar esas asperezas con un titular inocuo, infantil: 'Oye, mira. Me regaló una flor de Pascua y todo está bien...', insistió Gema López, que señaló entonces de lleno a Alejandra Rubio. "La salida de pata del banco viene, una vez más, por parte de una niña caprichosa que se dedica a esto. ¡Que no eres bioquímica, chica!", subrayó con contundencia la colaboradora de 'Espejo Público'.

Pero la tertuliana no se quedó ahí. "Que no eres ministra de economía, que no eres anónima, que te dedicas a esto. Que tu madre diga que le ha regalado una flor, no es hablar de tu intimidad. Es dar un pequeño detalle a favor de obra, porque todos sabemos lo que pasa ahí dentro. Ella es la única que intenta apagar el fuego", sentenció López, muy crítica con la actitud de la hija de Terelu Campos con la prensa del corazón y el ecosistema televisivo en el que participa.

"Se dedica a esto. He visto su embarazo en directo, cómo ha dado una exclusiva… Si llega a contar un dato tremendamente íntimo, entiendo que la niña se enfade, pero, ¿porque diga que le ha regalado una flor? Es una agria. Una injusta", clamó Gema López con dureza, dando carpetazo a la polémica para avanzar con el resto de temas de la mañana en 'Más Espejo'.