Bronco final de 'Vamos a ver' en Telecinco por lo sucedido con Alejandra Rubio y Borrego: "No lo voy a aguantar"

Mucha tensión se ha vivido en el club social de 'Vamos a ver', el formato que presenta Joaquín Prat en Telecinco, a cuenta de Alejandra Rubio y Carmen Borrego. Tía y sobrina han protagonizado una tertulia que se ha tornado muy bronca debido a la entrevista que Terelu Campos ha concedido en Diez Minutos.

La entrevista ha dejado grandes titulares, pero el más importante y destacado tiene que ver con su consuegra Mar Flores. Para desmentir los rumores de una mala relación, Terelu ha desvelado una información que no ha gustado nada a su hija: "Mar Flores me envió un regalo en Navidad, una flor de Pascua, y le envié un mensaje muy bonito para darle las gracias y ella me respondió con otro precioso (...) Aún no hemos coincidido con el bebé, pero ese momento está cada vez más cerca. Haremos lo posible para vernos pronto".

"Qué poco te gusta que tu madre dé entrevistas porque luego hay que comentarlas, claro", ha reaccionado Joaquín Prat al ver la cara de Alejandra Rubio, incómoda con los titulares que se han repasado en 'Vamos a ver más'. "Yo no hago estas cosas, a mí personalmente me parece innecesario ese titular. Creo que no hay que darle explicaciones a nadie de lo que pasa en nuestra familia y no hay que demostrar absolutamente nada. Lo digo muy claro", ha clamado la joven.

"Yo se lo he dicho a mi madre, creo que esto no era necesario, porque sabe donde trabaja y, si habla de esto, sabe que lo van a poner en portada. No me parece bien. Creo que se ha equivocado, no lo ha hecho con mala intención por supuesto, lo ha hecho para zanjar la especulación, pero creo que no había que dar explicaciones de nada", ha denunciado Alejandra Rubio, molesta con su madre.

"Se lo he dicho a ella personalmente, me parece totalmente innecesario", ha insistido. "No hay que contar ciertas cosas que pasan en nuestra casa y punto. Es que me da exactamente igual lo que penséis y que penséis que mi madre y Mar tienen un problema. Como yo sé que no, no tengo que dar explicaciones de más y ya está. Y esto al final lo que hace es crear algo que es innecesario porque a mi no me gusta que se hagan estas cosas, Mar tiene su vida y la pobre no querrá que vaya la prensa detrás y es otro día más de prensa para nosotros cuando estaba más tranquila", ha lamentado Alejandra Rubio.

"¿Tú no crees que si le preguntan por este tema y ella dice que no va a hablar es peor? Ella contesta con naturalidad porque es peor y se especula más si no se da una respuesta natural", le ha confrontado Carmen Borrego, presente en el sofá de 'Vamos a ver'. "Sé que es una respuesta natural, no me vas a explicar cómo es mi madre que la conozco perfectamente. Sé que no lo ha hecho por tener un titular, porque tiene titulares de sobra en su vida, simplemente ha querido desmentir esto para que no se hable del tema, pero para mí estaba más que desmentido", ha aseverado la hija de Terelu cada vez más tensa y exaltada.

"Luego tu madre se enfada diciendo que opinamos mucho sobre vuestra vida privada, pero yo, si fuera tú y viera que habla de cosas que tú no hablas como si quieres tener otro hijo o si te quieres casar, me molestaría mucho", ha apostillado Alexia Rivas, echando leña al fuego.

"Siempre ayudando hija. ¿Podrá hablar de su hija? Pero qué tontería estás diciendo. Es que lo normal es que a una madre le pregunten por su hija si es conocida. No hace falta meter más el dedito en el ojo eh", ha saltado Carmen Borrego como un resorte. "Si quieres hablamos de economía o literatura. Es que no sé si sabes dónde estás y tú, Carmen, que lo vendes todo", le ha arreado Alexia.

"Mira, Alexia, no te voy a aguantar ni una vez más el tonito porque seguiré vendiendo lo que me dé la realísima gana. Ya está bien. Ya está bien de dignidades porque tú también has estado en un 'Deluxe' y en realities. Deja a los demás que hagamos eso para que, luego, tú te sientes a comentarlo. Ya está bien, que no eres tan pura hija", le ha encarado Carmen Borrego a grito pelado. La tensión en plató era palmaria.

"A Mar no le hace ni puñetera gracia que tu madre hable de esas cosas y ha quedado clarísimo. Pero tu madre se casca dos entrevistas o tres hablando de Mar", ha apuntado por su lado Joaquín Prat, que con estas palabras también caldeaba la tertulia. "Ya lo sé, y lo peor de todo es que mi madre no lo hace a mal y a mí me cuesta mucho que lo entienda. Porque ella me dice que lo ha hecho de forma natural. Mi madre es muy espontánea y se sienta a hablar y le sacas lo que sea pero me parece que son cosas innecesarias", ha rematado Alejandra Rubio.