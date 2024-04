Marta Riesco va a degüello contra Joaquín Prat y difunde el «daño» que le hizo en Telecinco

Marta Riesco continúa con su cruzada contra Telecinco y su último objetivo es Joaquín Prat. La antigua reportera de Mediaset ha dejado muy claro el mal recuerdo que guarda de trabajar junto al presentador de ‘Vamos a ver’ y lo ha definido como «la peor persona» de la televisión.

La expareja de Antonio David Flores asegura que, una vez se enciende la cámara, el comunicador cambia por completo. «Es la peor persona que yo he conocido en televisión y me parece que hace un papel», comenzó asegurando la periodista, que insistió en que Prat es muy distinto a lo que aparenta ser en directo.

«Joaquín Prat es una persona que hace ver que es de una manera y es completamente de otra», sentenció Marta Riesco, decidida a exponer la crueldad del presentador de Telecinco. «Hay otros que son muy capullos, pero se les ve. Alessandro Lequio le ves y es así, ves a Jorge Javier Vázquez y es así…», añadió la antigua trabajadora de Ana Rosa Quintana.

Marta Riesco sobre Joaquín Prat: «Fue el que más daño me hizo»

Pero antes de despacharse a gusto sobre Prat en el podcast ‘Charlando con anormales’, Riesco ya dedicó al conductor de ‘Vamos a ver’ alguna que otra pulla en sus historias de Instagram hace menos de un mes. «Es una de las personas que peor se portó conmigo y que menos me esperaba porque siempre valoraba mi trabajo positivamente», recordó Marta a sus seguidores.

Marta Riesco en el podcast ‘Charlando con anormales’

«El trato de Joaquín hacia mí fue pésimo. Fue el que más daño me hizo en el mundo de la televisión», sentenció Marta Riesco en sus declaraciones de hace unas semanas. Pero esta vez, no ha querido dejarse nada en el tintero. «Fue una etapa de hostilidad hacia mí absoluta y todo por ser la pareja de quien era. Fui el daño colateral», aseguró la comunicadora.

Llegó a asegurar que por culpa de su relación con el ex de Rocío Carrasco el presentador de Telecinco no le saludaba, y percibía algo «horrible» en el ambiente de trabajo. Después de cargar contra su antiguo compañero de trabajo en Mediaset quiso tirar de ironía y mandarle un saludo. «Así que un besito, Joaquín», añadió Riesco tras asegurar que es la peor persona con la que se ha cruzado en su trayectoria profesional.

Su relación con Cristian Suescun

Marta Riesco no perdió tampoco la oportunidad de pronunciarse sobre los últimos rumores que la rodean sobre su supuesta relación con Cristian Suescun. La reportera fue pillada besándose con el hermano de Sofía Suescun en una discoteca de Talavera de la Reina. «Ni hemos quedado anteriormente ni esa noche quedamos. Coincidimos sin más y nos llevamos súper bien desde hace años», comenzó explicando Riesco.

«La única relación que nos une es la de colegas», sentenció en sus historias de Instagram tras todo el revuelo que se formó. «Como mujer soltera que soy hago lo que me da la gana cuando me da la gana. No me arrepiento de nada y sigo con mi ‘sí a todo’. Pero no hay relación, ni ilusión, ni enamoramiento, ni principio de nada», aclaró la enemiga de Joaquín Prat, que quiso cortar de raíz todos los rumores de su vida amorosa.