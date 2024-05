Carmen Borrego toma acciones legales por lo ocurrido en ‘Así es la vida’: «Por ahí no paso»

‘Así es la vida’ ha contado con la participación del paparazzi Pablo González este lunes vía telemática para aclarar si fueron pactadas las fotos de la portada de Diez Minutos en la que aparecía Edmundo Arrocet con su nueva novia en Londres. Y la conexión ha derivado en un monumental enfrentamiento entre Carmen Borrego y el fotógrafo.

En mitad del rifirrafe, Pablo ha desafiado a la colaboradora con que solo ha publicado un 10% de la información que Edmundo le contó de ella y de su entorno familiar. Harta de que se lance la piedra y se esconda la mano, la menor de las Campos le ha instado a que cuente ese 90% restante. «Hablad el 100% de una puñetera vez y dejadnos en paz», le ha animado Borrego.

«Cuéntalo tú. Cuenta cómo recuperaste la custodia de tus hijos», ha soltado el paparazzi a bocajarro. Y la situación, ante semejante misil, se ha desmadrado. «Cuidadito, que te ponga una demanda que te cagas. Cuidadito«, ha estallado como nunca Carmen Borrego, golpeando fuertemente la mesa de ‘Así es la vida’ en la que se sitúan los colaboradores del programa y clamando un «se acabó».

«Qué me vas a poner una demanda. ¿Cuento o no cuento entonces?», le ha confrontado Pablo González. «No mientas, estás mintiendo. Y te acabas de retratar. Lo vas a explicar delante de un juez. No tengo nada más que hablar contigo. Se acabó, se acabó«, ha proseguido a voz en grito una Carmen totalmente desaforada al meter en la conversación a sus hijos y los problemas del pasado con su exmarido a cuenta la custodia.

«No sigas por ahí, que vas a tener un problema«, le ha amenazado Carmen Borrego, insistiendo en que no se iba a librar de una demanda por lo que acababa de soltar en pleno directo. «No sigo, no sigo, de acuerdo», ha tratado de recular el entrevistado, pero ya era tarde. «El problema ya lo tienes, porque ya lo has insinuado y lo has dicho y lo vas a explicar en un juzgado. Por ahí ya no paso«, ha sentenciado la tertuliana.