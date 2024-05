‘Así es la vida’ entra al trapo contra Kiko Matamoros y éste no se amedrenta con tal réplica

Parece que la guerra entre Kiko Matamoros y Mediaset por ‘Supervivientes’ acaba solo de empezar. Y es que en las últimas semanas, el colaborador ya explotaba contra la organización en su cuenta de «X», pero ahora que se ha estrenado ‘Ni que fuéramos Shhh’ todo se ha acrecentado. Y este viernes, ‘Así es la vida’ se ha atrevido a cuestionar lo que estaba haciendo Kiko cuando su hija Laura regresó de Honduras y él ha explotado en su programa de Canal Quickie.

Así, después de que Kiko Matamoros arremetiera duramente contra Cuarzo Producciones, la nueva productora de ‘Supervivientes’; este viernes ‘Así es la vida’, que también está producido por la misma compañía se ha hecho eco de una noticia que no dejaba bien parado al colaborador.

Y es que ‘Así es la vida’ ha recogido este viernes lo que hacía Kiko Matamoros justo en el momento en el que su hija Laura volvía de Honduras y entraba en el plató de ‘Supervivientes’. «¿Pero dónde estaba su padre ese mismo día?», se preguntaban en el programa que ha presentado César Muñoz. Y tras ello, recogían una noticia que informaba que Kiko había estado de cena junto a su mujer Marta López-Álamo y Benji Aparicio, que es precisamente el ex de su hija Laura y padre de sus hijos.

«Kiko Matamoros y su pareja disfrutaron este martes 14 de un divertido plan familiar junto a Benji Aparicio y sus hijos», aseveran en dicha noticia. «En lugar de ir a recibir a Laura, su padre habría decidido pasar el día junto a Benji, ex pareja de la influencer. Algo que llamaba la atención sobre todo después de lo que ha contado la propia Laura sobre su ruptura en el concurso», sentenciaba la voz en off de ‘Así es la vida’.

«¿Cómo le habrá sentado el plan familiar de su padre y su ex el día de su vuelta?«, proseguían preguntándose después de dejar entrever que Laura y su padre Kiko Matamoros aún no se habrían visto las caras. A la vuelta del vídeo, Carmen Borrego reconocía que Laura está «retomando poco a poco su vida pero ayer la vi más tranquila». Tras ello, José Antonio Avilés exponía que el día que regresó Laura era el cumpleaños de uno de sus hijos y por eso Kiko habría estado con su ex y sus hijos.

«A mí me consta que el padre estaba deseando que su hija llegara y que solucionara sus cosas y que estaba preocupado por cómo él la ha visto allí», destacaba por su lado Antonio Montero. Por su parte, Almudena del Pozo recordaba que su familia podría haberla estado esperando fuera de cámaras para verla y no lo habían hecho dejando entrever un dardazo a Kiko Matamoros por no estar.

Kiko Matamoros responde a ‘Así es la vida’

Después de ver que ‘Así es la vida’ había hablado de su colaborador, ‘Ni que fuéramos Shhh’ optaba por ponerle a Kiko Matamoros las imágenes de lo que se había visto en el programa de Telecinco y lo que habían dicho de él. Así, Kiko veía en la tablet las imágenes de ‘Así es la vida’ y no dudaba en responder en directo.

«Hoy iban de campanita porque no puede ir a otro lado semejante imbecilidad con la que habéis estado trabajando en el sentido de desacreditarme como padre porque hablan de que el día que Laura regresa a Madrid yo lo que hago es estar con su ex pareja. Hace falta ser sucio, hace falta ser un puñetero mentecato y burdo porque yo con quien estaba era con mis nietos. Y con independencia de con quien estuviera mi hija no había aparecido todavía en el plató por lo que era perfectamente compatible que yo estuviera con mis nietos y luego estuviera con mi hija bobitos», soltaba de primeras Kiko.

«Conmigo no vais a jugar, con mi nombre no vais a jugar y con mi reputación como padre tampoco, pedazo de torpes. Ya he explicado porque no estuve en el plató, escandalizarse ahora porque yo no he estado en plató pues hay que ser o muy tonto o muy manipulador», proseguía contando.

«He explicado que como no se me ha dejado estar en ese plató para defender a mi hija, ni participar en ningún programa ni tener una intervención telefónica para animar y defenderla, y como no se ha permitido ni nombrarme, no voy a ir el día que regresa mi hija a plató para blanquearos a la cadena de enfrente, a la productora y a los que estáis colaborando en ese aquelarre. ¿Os queda claro? Pero si sois tan malintencionados de cuestionar mi relación con mi hija me vais a seguir teniendo enfrente con consecuencias que parece que os hacen pupita, pues abrir los oídos que voy a seguir diciendo cosas», sentenciaba.