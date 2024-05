Matamoros señala el fraude de ‘Supervivientes’ ante lo que está pasando detrás de cámaras

«Voy a entrar a matar». Esa ha sido la demoledora advertencia de Kiko Matamoros a ‘Supervivientes’ y a su dirección en el segundo programa de ‘Ni que fuéramos Sálvame’. El colaborador ha denunciado que el programa, al que considera pervertido con el cambio de productora de Bulldog a Cuarzo, ha manipulado y utilizado suciamente a su hija Laura Matamoros.

«Cuando mi hija salta del helicóptero y dice ‘Makoke a la calle’ es porque es un discurso que le ha preparado el director del programa, que se llama Ángel, y que le dice textualmente lo que tiene que decir desde el principio hasta el final en ese salto y, antes de saltar, repasa con ella lo que tiene que decir. Y me parece bien desde el punto de vista del espectáculo y si mi hija se presta a ello, pero el problema es que esa misma productora en otros programas se dedica a enterrar la imagen de mi hija por eso», ha relatado.

Además, Kiko Matamoros ha contado que, ante sus amenazas, miembros del círculo de ‘Supervivientes’ se han encargado de hacer llamadas para desprestigiar la información que posee: «Es muy sucio lo que estáis haciendo. Y desde anoche estáis llamando a mucha gente para que no me dé información, pero tengo información de sobra para reventaros. Así que si queréis un pulso, lo tendréis. Ya está bien».

«¿Y no tienes miedo de que pueda afectar a tu hija que está todavía vinculada?», le ha preguntado María Patiño. «A mi hija lo que le molesta es la manipulación que han hecho con ella, el juego sucio que han hecho con ella. Y lo que le he recomendado a mi hija es que no entre en esto y que no vuelva a un puñetero plató el tiempo que pueda», ha respondido tajante.

Kiko Matamoros abate a ‘Supervivientes: «No me voy a callar y lo diré aquí o en un juzgado«

«Os repito, parece mentira que seáis tan torpes, con la de años que he trabajado con vosotros, de no conocerme. Y os lo dije: me voy a callar muchas cosas que estoy viendo, pero, como habéis persistido en el juego sucio hasta el último día, no me voy a callar y lo diré aquí, en un juzgado o donde lo tenga que decir. Si tenéis huevos, demandadme, que os lo voy a sacar todo allí, listos», ha avisado con fiereza Kiko Matamoros, poniendo en jaque así a la organización de ‘Supervivientes’.

Kiko Matamoros estalla contra Telecinco por el trato a su hija Laura en Supervivientes. 💣#NiQueFuéramos16M#NiQueFuéramos2 pic.twitter.com/6btLIkGrPS — alitta (@RcPorta_) May 16, 2024

«Lo que me da mucha rabia es la manipulación que se han traído en ese formato que desgraciadamente ha cambiado para mal, porque esto pertenecía antes a Bulldog y ahora lo lleva Cuarzo. Esta primera edición de Cuarzo ha cambiado para mal y es menos creíble y bastante sorprendente la información que allí se maneja», ha denunciado Kiko Matamoros; asegurando que se tapan contenidos que luego no ven nunca la luz.

«Silencian momentos en los que los concursantes están en la intimidad con familiares», ha aseverado, incidiendo en que se está censurando determinado material audiovisual para que no trascienda que se está suministrando información del exterior e indicaciones sobre cómo orientar el concurso. Y para ello ha puesto como ejemplo al padre de Miri y el cambiante comportamiento de la concursante desde entonces con su postura de aislamiento y victimización con el famoso coco Paolo.

«Creo que para el espectador medio es fraudulento», ha sentenciado Kiko Matamoros respecto a cómo se está manejando ‘Supervivientes‘ por parte del nuevo equipo. Para rematar, ha destapado otro engaño hacia su hija: «A mi hija se le engañó. Mi hija vetó a Makoke en el concurso y, entonces, cuando ella se entera que está en plató, les dijo: ‘si la tengo vetada’. Y le respondieron que no, que Makoke estaba en plató porque era defensora de Lorena Morlote y era mentira».