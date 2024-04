Antonio Montero desmonta este detalle de Ana Obregón tras lo que vio de ella en ‘De Viernes’

La entrevista de Ana Obregón en ‘De Viernes’ está generando un sinfín de reacciones. La más esperada sin lugar a dudas era la de Alessandro Lequio, que una vez más ha querido poner el límite en ‘Vamos a ver’. Tras él, era Antonio Montero el que se mostraba rotundo contra algunas de las cosas que dijo la actriz y presentadora.

Y es que pese a que Ana Obregón relató con pelos y señales como se produjo el proceso para traer a Ana Sandra al mundo, la existencia de ese testamento ológrafo del que la actriz y presentadora habló sigue estando en duda. Hace un año se habló mucho de este asunto y ahora que Ana ha vuelto a hablar de ello se ha reabierto el debate.

En ese sentido, Gema Fernández era clara al decir que para ella ese testamento ológrafo no existe. «En primer lugar hay que recordar que Lequio negó que hubiera un testamento ológrafo», destacaba la colaboradora. «Y luego lo segundo y más importante y por supuesto que empatizo con el dolor de Ana Obregón, eso es indiscutible, pero Ana ha dado muchas versiones y ahora ha introducido esta que sabe que Alessandro nunca va a contestar y ha introducido esta de que hay un documento escrito que no podemos comprobar porque nadie nos lo va a enseñar», defendía la colaboradora.

Antonio Montero cuestiona a Ana Obregón en ‘Así es la vida’

Tras ello, Sandra Barneda se dirigía directamente a Antonio Montero que estuvo en la entrevista de Ana Obregón para saber si él o alguien había podido ver ese testamento. «Antonio, al principio Ana decía que era oral ahora dice que es escrito. ¿Os lo enseñó a alguno de vosotros?», le preguntaba la presentadora. «No, no por supuesto. No lo enseñó y yo creo que no lo va a enseñar», respondía el colaborador.

«Bueno yo no entiendo porque no lo va a enseñar», le matizaba Sandra Barneda. «No, no lo va a enseñar», insistía Montero. «Pues debería enseñarlo», apostillaba Almudena del Pozo. «Yo creo que no lo va a enseñar. Los balances de la Fundación si los enseñó a Santi», proseguía diciendo el colaborador.

«Pero no entiendo la razón por la que dices que no lo va a enseñar», reiteraba Barneda. «Porque yo creo que no lo va a enseñar. Es más, es que yo creo que no existe», soltaba entonces Antonio Montero. «Eso es otra cosa Antonio», reaccionaba Sandra Barneda. «A mi me sorprendería muchísimo que eso pasara como ella cuenta y más me sorprendería cuando Lequio dice bien alto y claro y bien cabreado que ‘no es mi familia'», sentenciaba.

En ese sentido, el colaborador de ‘Así es la vida’ volvía a cuestionar que lo que cuenta Ana Obregón sea verdad después de escuchar a Lequio. «A Lequio se le involucra en una situación en la que si él estuviera de acuerdo y lo hubiera firmado ante notario no entiendo su actitud», concluía el colaborador.