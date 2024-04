Alboroto mayúsculo con Ana Obregón y este rótulo de ‘De Viernes’ que escandaliza a todos

Ana Obregón se sentó este viernes en el plató de ‘¡De Viernes!’ un año después del nacimiento de su hija-nieta Ana Sandra para aclarar algunas polémicas sobre la Fundación de su hijo Aless y hablar de su relación con Alessandro Lequio a raíz de la llegada al mundo de su nieta.

Desde que se conoció que Ana Obregón había sido madre por gestación subrogada se lio la mundial. El hecho de saber que en realidad era la abuela de la pequeña Ana Sandra y que el padre sería su hijo Aless, fallecido en 2020, lejos de calmar las aguas las avivó.

Mucho se ha hablado sobre si Alessandro Lequio estaba de acuerdo en la decisión de usar el esperma de su hijo para traer al mundo a un bebé y si el colaborador de ‘Vamos a ver’ conoce a su nieta o no. Por ello, Ana Obregón rompió su silencio sobre todo esto junto a los colaboradores de ‘¡De Viernes!’.

«Dos semanas antes Aless nos dijo que si algún día le pasaba algo él quería dejar algo suyo en esta vida. ‘Yo quiero que utilicéis el semen, que cojáis las muestras del laboratorio en Nueva York’. Y pidió que viniera mi hermana Celia y cogió un bolígrafo y lo escribió. Se llama testamento ológrafo. Y ponía ‘en caso de que fallezca doy derecho a mis padres para que utilicen este semen para que quede algún hijo o hija mía en la tierra. Eso está firmado ante notario por Alessandro y por mis hermanas», explicaba Ana Obregón.

«Ese fue su deseo. Yo he heredado, es como cuando un padre muere y heredas una casa, yo no he comprado un bebé, lo he heredado, es mío«, recalcaba entonces Ana Obregón dejando unas declaraciones explosivas que después de ‘¡De Viernes!’ no dudaba en utilizar al ponerlas en un rótulo.

«Yo no he comprado una hija, la he heredado»

Tras ello, Ana Obregón explicó que Alessandro Lequio no solo estaba al tanto de todo sino que incluso fue él el que le dio la idea a ella. «Yo estoy absolutamente en contra del suicidio pero no soportaba estar sin mi hijo y lo tenía calculado, salí al balcón, me encerré en la habitación. Tenía atracción por ese final y por irme con él. La única opción en ese momento era tirarme y Alessandro empezó a llamarme y él que tiene un sexto sentido intuyó lo que estaba haciendo y sin saberlo me salvó la vida porque me hizo volver a la realidad», prosiguió explicando la presentadora y actriz.

«Y fue cuando me dijo que tenía que cumplir la última voluntad de nuestro hijo. Él está al tanto absolutamente de todo. Yo he aprendido a las personas que quiero aceptarlas como son. Alessandro es así, él tiene su familia. Y si Alessandro ve o no la ve a Anita quiere que se respete esa intimidad y no lo voy a decir, pero Alessandro ha sido un padre excepcional», sentenciaba Ana.

Lluvia de críticas a Ana Obregón por lo que dijo en ‘De Viernes’

Las declaraciones de Ana Obregón en ‘¡De Viernes!’ han generado mucha polémica en redes sociales. Y es que el hecho de que dijera que ella no ha «comprado una hija» si no que la ha «heredado» ha provocado que sean muchos los que cuestionen que la actriz y presentadora necesita tratamiento psicológico y que los medios no deberían dar voz a ese tipo de discursos.

