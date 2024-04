Alessandro Lequio, obligado a admitir esta fuerte información que da Ana Obregón sobre él

Alessandro Lequio ha respondido este lunes en ‘Vamos a ver’ a Ana Obregón por sus últimas acusaciones en ‘¡De viernes!’. El italiano se pronunció sobre la polémica entrevista de la presentadora, que aseguró que no le había ayudado económicamente durante la enfermedad de su hijo. Ante las insinuaciones de la empresaria, el colaborador de Joaquín Prat ha respondido de forma tajante.

«Alessandro le ha dado a Álex todo el cariño que necesitaba como padre, pero no me ayudó económicamente. Sí que es verdad que me ayudó emocionalmente», explicó Ana Obregón el pasado viernes en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Y este lunes, cuando han preguntado a Lequio por la polémica, ha sido rotundo.

Alessandro Lequio sobre Ana Obregón: «Ella tiene sus circunstancias»

«Un amigo mío siempre me recuerda que la tele no tiene memoria. Voy a hacer como hasta ahora. Silencio absoluto en todo lo que se refiere a mi hijo Aless», comenzó explicando Alessandro Lequio, que no estaba dispuesto a entrar de lleno en el juego de Obregón, cuyas declaraciones han llegado tras meses de estar en el punto de mira por los escándalos de su fundación.

Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’

«Con Ana siempre he tenido una relación articulada en torno a nuestro hijo. Ahora ella tiene sus circunstancias», comentó el italiano en referencia a las polémicas que ha vivido recientemente. Entonces, Joaquín Prat insistió en preguntarle si era cierto que no había aportado económicamente para tratar la enfermedad de su hijo, a lo que el colaborador se limitó a contestar: «Absolutamente».

Tras esta advertencia a Ana Obregón, Alessandro Lequio se negó a profundizar más en las palabras de su exmujer, pero no es la primera vez que se pronuncia sobre ella en ‘Vamos a ver’. Hace unos meses el televisivo contestó a unas declaraciones de la actriz en las que aseguró que había mantenido ella sola a su hijo «hasta su entierro».

«Eso ya lo conté yo. Ella me dijo que iba sobrada de recursos. En su momento me dijo que no tenía que pasar pensión. Remover cosas del pasado me parece malicioso y oscuro… La gente no tiene capacidad, a veces, de contar las cosas», explicó Lequio sobre las pullas de Obregón en su día.