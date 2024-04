Ana Obregón abre un cisma con Alessandro Lequio ante lo que va a airear en ‘De Viernes’

Ana Obregón va a ser una de las potentes invitadas de ‘De Viernes‘ este 12 de abril para competir contra el estreno de la undécima edición de ‘Tu cara me suena’ en Antena 3. Y el avance que ha ofrecido Telecinco da pistas de que Alessandro Lequio puede no salir muy bien parado en algunos aspectos.

«Esto no te va a hacer tanta gracia porque no solo van a estar en ‘De Viernes’ mañana, Carmen Borrego, Terelu y Elena Tablada. De postre, entrevista a Ana Obregón», ha introducido Adriana Dorronsoro en ‘Vamos a ver’, donde han dado paso a un cebo de esa entrevista a modo documental de la bióloga. «Vaya menú eh», ha apostillado Joaquín Prat.

«Cada persona gestiona las cosas emocionalmente de una manera y Alessandro estuvo ahí, vino a vernos a mi hijo y a mi a Nueva York, pero me hubiera gustado que viniera más. Yo entiendo que él tiene un trabajo, que tiene una familia», dice en ese adelanto, siendo un reproche a su exmarido en el momento más delicado en el estado de salud de Aless Lequio.

«Nosotros estuvimos casi cinco meses viviendo en el hospital con mi hijo. Alessandro le ha dado a Aless todo el cariño que necesitaba como padre, pero económicamente no me ayudó«, prosigue Ana Obregón, siendo otra recriminación más al conde que dará que hablar. «El tiempo pone cada uno en su sitio«, advierte en ese avance. ¿A qué se referirá?

Lo cierto es que con ese señuelo sobre lo que va a decir en ‘De Viernes’, queda claro que habrá declaraciones que no dejen bien avenido a Lequio. No obstante, tras emitirse junto a él el adelanto de la entrevista en ‘Vamos a ver’, ha preferido mantenerse en la línea de no entrar al trapo por respeto a la memoria de su hijo y no se ha detenido en comentarlo.

«De lo que diga yo evidentemente no voy a comentar nada«, ha advertido. «Pero con su presencia en ‘De Viernes’, el programa se consagra como uno de los grandes de la historia de la televisión. Porque Ana es ese personaje al que todo el mundo quiere entrevistar porque siempre tiene algo nuevo que contar, así que me parece que está muy bien», ha comentado. ¿Ironía o pensamiento honesto?