Alessandro Lequio dice basta al resucitarse un oscuro y pasado episodio con Ana Obregón: «Es malicioso»

La guerra entre Ana Obregón y Alessandro Lequio parece estar atravesando uno de sus peores momentos. El antiguo matrimonio lleva protagonizando una batalla de titulares durante las últimas semanas a raíz de la última polémica de la presentadora. Pero este lunes el conflicto ha alcanzado otro nivel en ‘Vamos a ver’, justo después de uno de los últimos ataques de Obregón. El colaborador ha asestado una rotunda respuesta a las réplicas de su expareja, que lanzó un dardo al tertuliano mencionando a su fallecido hijo.

El plató de ‘Vamos a ver’ ha sido testigo durante las últimas semanas de la extendida guerra de reproches entre Lequio y Obregón. Los padres del fallecido Aless Lequio siguen con el pie de guerra por las últimas polémicas de la presentadora, que están salpicando al colaborador de Telecinco. Ana Obregón acusó recientemente a Lequio de haber mantenido a su hijo hasta el día de su muerte, y el colaborador de Mediaset no ha podido contener su silencio. El italiano ha estallado contra la bióloga en un duro momento en plató.

Alessandro Lequio dice basta

Ante los reproches de Obregón sobre la manutención de su hijo, Alessandro Lequio ha querido responder de forma tajante. «Ana es Ana. Esto ya lo he contado, en su momento, ella me dijo que iba sobrada de recursos y que no le tenía que pasar pensión porque ella se podía hacer cargo de todo», explicó el tertuliano de Joaquín Prat.

Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’

Entonces, de manera sorprendente, ya que suele evitar pronunciarse sobre el tema, el italiano cargó contra su expareja. «Sacar historias de hace 40 años me parece malicioso y algo oscuro», sentenció Lequio. A pesar de que siempre ha mantenido que jamás hablará mal de la madre de su hijo, el colaborador se ha visto forzado a tomar cartas en el asunto ya que cree que la última polémica está afectando al recuerdo de su primogénito.

«Se está ensuciando el legado de mi hijo, que es un legado inmaculado. Las cuentas de la fundación están clarísimas… Por ser la madre de mi hijo siempre la defenderé, pero se ha comprometido a donar el dinero de sus exclusivas a la fundación, ese es el único problema», aclaró Alessandro Lequio sobre la última polémica de la presentadora la semana pasada en ‘Vamos a ver’.

«Me molesta y me duele que se esté ensuciando el legado de mi hijo y la responsable de esta situación es evidentemente Ana Obregón», insistió el italiano. «Ella sabrá lo que tiene que hacer, tendrá que dar la explicación de por qué esos pagos no se han efectuado», añadió el colaborador. Pero ahora, lo que está claro es que la actitud de Obregón ha distanciado al antiguo matrimonio más que nunca, en una guerra totalmente pública.