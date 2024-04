Ana Obregón no tolera cómo Ángela Portero le llama en ‘De Viernes’ y le encara así en directo

Este 19 de abril Ana Obregón acudió al plató de ‘¡De viernes!‘ para hacer frente a todas las polémicas sobre el dinero que habría donado a la fundación de su hijo, Aless Lequio. Ella misma se comprometió a entregar todos los ingresos generados por el libro de su hijo y las exclusivas realizadas al organismo que creó para la investigación del sarcoma de Edwing, el tipo de cáncer que causó la muerte del joven, hace casi tres años.

Sin embargo, la actriz no habría entregado todos los ingresos obtenidos, algo por lo que se le ha criticado mucho en los últimos meses. Visiblemente enfadada por estas críticas, Ana Obregón respondió en el programa de Telecinco a quienes la «crucifican»: «Que la gente crucifique a una madre que ha perdido un hijo con cáncer, a sus 27 años, es de una crueldad tremenda. Que no se hable de lo bonito que hacemos en la fundación, que es salvar vidas».

«Hemos donado y estamos financiando, con casi 200.000 euros, a nivel europeo un tipo de ensayo muy importante para este tipo de cáncer», explicó la bióloga. Beatriz Archidona, presentadora del programa, le recordó que es el propio padre de su hijo, Alessandro Lequio, el que «cuestiona» la fundación. Algo que también le recordó Antonio Montero: «Ana, acabamos de ver un vídeo en el que Lequio dice ‘Ana se comprometió a hacer una serie de cosas y esto está ensuciando el nombre de la fundación'».

El abrupto corte de Ana Obregón a Ángela Portero

Del mismo modo, Ángela Portero pidió a Ana Obregón que aclarase si fue el colaborador de ‘Vamos a ver’ el que filtró esa información y el motivo por el que no la defendió de la polémica. La invitada dejó claro que Lequio no tenía nada que ver, y que sí que la defendió. Pero la periodista siguió en sus trece, soltando una frase que enfureció a la actriz: «No te defendió pero si lo acabamos de ver… Sabemos que eres ‘Anita, la fantástica’, pero lo que hemos visto…”.

En ese momento, Ana Obregón le cortó abruptamente, asestándole un demoledor ‘zasca’: «No, no soy ‘Anita, la fantástica’. Yo soy una madre que ha enterrado a su hijo, no soy ‘Anita, la fantástica’. Yo estoy sacando fuerzas de donde no hay para ayudar a la gente. Saqué todos los ahorros de mi vida porque tú no sabes lo que es la medicina en los Estados Unidos y en ese momento no podía curar a mi hijo en España».

Tras esto, no dudaba en salir en defensa del padre de su hijo: «No metáis más a Alessandro Lequio en esto. Igual dijo lo que dijo, me da igual lo que dijera. Alessandro es el padre de mi hijo. A Alessandro y a mí nos une el amor a nuestro hijo y un hijo une más que cualquier tipo de amor en la vida». Una reflexión por la que se llevó una gran ovación por parte del público del programa.