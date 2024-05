Samantha Vallejo-Nágera hace algo que es ÚNICO en los 11 años de historia de ‘MasterChef’

TVE ha emitido este lunes la séptima gala de ‘MasterChef 12’. Un programa que ha contado con algo inédito en el talent de cocina tras más de 11 años en emisión y que ha tenido a Samantha Vallejo-Nágera como gran protagonista.

Y es que a lo largo de todas las ediciones tanto de anónimos como ‘Junior’ o ‘Celebrity’ ha sido habitual ver a Pepe Rodríguez o Jordi Cruz animarse a cocinar. Pero han sido muy pocas veces las que hemos podido ver a Samantha Vallejo-Nágera con la chaquetilla puesta.

Hace unas semanas, Samantha Vallejo-Nágera ya sorprendía a todos al ponerse la chaquetilla durante la prueba de exteriores para sacar adelante los platos después de que tanto Pepe Rodríguez como Jordi Cruz e incluso la chef invitada, Pepa Muñoz hicieran lo propio al ver que no llegaban a sacar el menú en una prueba que homenajeaba a las víctimas del 11-M.

Pero este lunes, Samantha seguía los pasos de Jordi Cruz, que ya había participado en el primer reto, y se unía a los delantales negros durante la prueba de eliminación. Lo hacía después de someterse al mismo desafío que los aspirantes: adivinar alguno de los 42 ingredientes que componían una sopa tailandesa que había llevado Eneko, el ganador de ‘MasterChef 11’.

«Estoy encantada de cocinar en las cocinas de ‘MasterChef’. Si llevo 34 años de profesión y me encanta cocinar», destacaba la chef. Después de ver como Samantha Vallejo-Nágera corría al supermercado, Pepe Rodríguez no dudaba en ironizar y decir que «es la primera vez que veo correr a Samantha».

Después, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz no se podían contener en bromear junto a Eneko y Gonzalo Miró al ver a su compañera cocinando. «¿Qué nos hará el típico puré de cererí ese que hace todo el mundo en los catering?», soltaba Pepe. «Yo es que no lo sé porque como no tengo referencias», aseveraba Jordi. «Claro es que como nunca la has visto cocinar», apostillaba Pepe.

"Estoy encantada de cocinar en #MasterChef, llevo 34 años de profesión ya y me encanta cocinar" @SamySpain https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/jSt5nYJ2aa — MasterChef (@MasterChef_es) May 6, 2024

Samantha Vallejo-Nágera, en boca de toda la audiencia en redes

Y como era de esperar el ver a Samantha Vallejo-Nágera cocinando ha dado mucho que hablar en redes sociales. Algunos incluso no han dudado en cuestionar que la chef no supiera con anterioridad los ingredientes de la sopa.

