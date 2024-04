‘Así es la vida’ apunta a Avilés como el culpable de la traición del hijo de Carmen Borrego

‘Así es la vida’ destapó la careta de uno de sus colaboradores este miércoles y lo dejó expuesto como el ‘topo’ de las Campos. Si bien el hijo de Carmen Borrego aseguró haber estallado contra su madre por filtrar a la prensa su destino de vacaciones, el programa de Sandra Barneda reveló al verdadero culpable.

Fue César Muñoz el que comenzó desvelando que la filtración que tanto había dolido a la pareja venía de otro sitio. «Filtración que, les cuentan, se habría hecho desde el entorno de Carmen… Os adelanto una cosa, hay topo», explicó el presentador, que anunció que más tarde destaparían su identidad.

‘Así es la vida’ destapa que José Antonio Avilés filtró información del viaje de José María Almoguera

Y es que, las imágenes filtradas de la pareja en Málaga los muestran muy acaramelados en un viaje a Málaga en febrero, poco antes de anunciar su separación. Entonces, el ‘topo’ apareció en pantalla y se trataba nada más y nada menos que de José Antonio Avilés, colaborador de ‘Así es la vida’.

César Muñoz y Sandra Barneda en ‘Así es la vida’

«Me sorprende la verdad muchísimo, y que tú mismo te reconozcas como el ‘topo’ pero seguro que tienes una explicación para todo esto», señaló Sandra Barneda algo sorprendida. «Yo le conté a un amigo mío que es paparazzi que José y Paola iban a pasar unos días en Málaga», comenzó explicando el periodista.

Entonces, el colaborador de ‘Así es la vida’ confesó cómo llevó a cabo su traición. «El propio hijo de Carmen Borrego es quien me da la información. A ver, me lo contó a mi y a más gente que estaba presente. Él cuando me lo dijo no pensó que ninguno de los que estábamos presentes íbamos a enviarle un fotógrafo», aseguró Avilés.

La reacción de Carmen Borrego

Y el programa no tardó en captar la reacción de Carmen Borrego ante la nueva información que el programa había sacado a la luz. El equipo del magacín pudo hablar en el momento con la malagueña. «Yo no soy topo de nadie, jamás he dado ningún chivatazo sobre mi familia y los años que llevo en esto me acreditan», explicó la hermana de Terelu Campos.

Precisamente estas imágenes y la filtración que sufrió la pareja fue el desencadenante de la pelea madre-hijo que se ha desatado en las últimas semanas tras la exclusiva de Almoguera, algo que ya señaló Makoke en el mismo programa algunos días atrás.

«Cuando les pillan las fotos, a él le dicen que ha sido una filtración de su entorno, de su familia. Un chivatazo del entorno de Carmen. A raíz de esa filtración ella se coge un cabreo monumental y obliga a José a ponerse en contra de su familia», explicó la ex de Kiko Matamoros en ‘Así es la vida’.