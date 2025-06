Carmen Borrego deja tirado al equipo de 'Tardear' tras anunciarse su fichaje y se dilucida la razón del plantón

La semana pasada, 'Tardear' sorprendía al anunciar el fichaje de Carmen Borrego como nueva colaboradora con sección propia, "la defensora de los Borregos" en la que pretendía defender a los colaboradores de diferentes críticas.

La intención de 'Tardear' es que Carmen Borrego se estrenara este lunes 23 de junio. Sin embargo, la hija de María Teresa Campos ha decidido plantar al programa que presenta Frank Blanco y dejar en el aire que esta sección llegue a estrenarse.

"Queremos ser muy sinceros, hoy lunes estamos un poco intranquilos por Carmen Borrego porque hoy era el día que queríamos que se estrenara su sección que anunciamos el otro día aprovechando el homenaje por el 84 cumpleaños de María Teresa Campos. Pues Carmen no ha llegado a Telecinco, no está en los estudios y no tenemos claro que vaya a venir", advertía Frank Blanco al inicio del programa.

Fue más adelante cuando 'Tardear' abordaba el plantón de Carmen Borrego y dejaba entrever que todo tendría que ver por cómo Belén Rodríguez estalló contra su amiga por haberle ocultado que iba a 'Tardear' y por no haberle escogido para participar en el homenaje a su madre.

"En 'Tardear' tenemos una preocupación real y es que Carmen anunció que iba a conducir una sección y nos hubiera encantado que esa sección se pusiese en marcha hoy, y sino hoy esta semana, pero a día de hoy no tenemos nada claro porque está todo en el aire. Carmen si nos estás viendo hacemos lo que sea necesario", incidía el presentador.

Belén Rodríguez aclara su desencuentro con su amiga Carmen

Tras ello, era Belén Rodríguez la que tomaba la palabra para aclarar que ella había hablado con Carmen y no creía que este plantón tenga que ver con ella. "Yo el otro día cuando vi las imágenes de Carmen explicando que le hubiera gustado que yo estuviera yo me enfadé y dije que no quería saber nada de ella. Pero que yo sepa entre Carmen y yo no hay problema, por mi parte no lo hay y por ella tampoco o al menos espero que no me haya engañado", empezaba diciendo.

"Yo a Carmen la quiero mucho, estoy híper agradecida y la quiero de verdad. Y no la voy a dejar de querer nunca pase lo que pase entre nosotras. Yo le escribí para decirle que me daba mucha pena que lo nuestro acabara así y al día siguiente le escribí otro mensaje porque conozco a Carmen e imaginaba que lo estaba pasando mal y yo no quiero que lo pase mal ni que se sienta como amenazada de que si está conmigo en un plató yo le haría daño", proseguía diciendo la colaboradora.

"¿Entonces por qué crees tú que Carmen no tiene día para su sección y está todo en el aire?", le preguntaba Frank Blanco. "Yo creo que no es por mí. Yo tengo una teoría de que Carmen no quiere interferir en la carrera de su hijo que está empezando", aseveraba Belén. "Pues la teoría no es acertada. Carmen te quiere. Pero hay que hacer autocrítica porque tu le reventaste su estreno", le contestaba Leticia Requejo.

Carmen Borrego llama a 'Tardear' y revela que su decisión no tiene que ver con Belén Rodríguez

Tras ello, Juan Serrano, el productor ejecutivo de Unicorn Content y uno de los directores de 'Tardear' explicaba qué iba a tener una comida de trabajo con Carmen Borrego este martes para tratar de convencer a la colaboradora para que se estrene en el programa de tarde.

Y finalmente, era Carmen Borrego la que llamaba en directo a Belén Rodríguez para aclararle que el motivo por el que no tiene claro su fichaje por 'Tardear' es por culpa suya. "Lo único que quiero dejar claro es que mi decisión no tiene nada que ver contigo y que yo no tengo ningún problema contigo. Tú eres mi amiga de hace muchos años y has sido tan importante en mi vida que quiero que estés en ella y creo que por un desencuentro no hay que romper la amistad", aclaraba ella.

"Muchas veces no entendéis que cuando uno en determinados momentos de su vida ha sufrido en un programa de televisión de repente se paraliza. Hay que establecer las normas del juego, que todos las tengamos claro y ya está. Pero mi decisión no tiene nada que ver con Belén y que voy a seguir estando quiera ella o no en su vida porque me da la gana", concluía.