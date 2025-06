Belén Rodríguez impugna la victoria de Borja en 'Supervivientes 2025' y lo que dice son palabras mayores

Desde el programa 'Tardear' de Telecinco, Belén Rodríguez ha apuntado claramente, según su criterio, por qué Borja González se convirtió en ganador de 'Supervivientes 2025' en la final de este pasado martes. El motivo dado resta mérito al valenciano.

En una tertulia extendida sobre la final del formato aventurero en el programa capitaneado por Frank Blanco y Verónica Dulanto, Belén Rodríguez ha compartido con los telespectadores su teoría sobre la razón por la que las votaciones se pusieron de cara para Borja hasta conseguir ser ganador contra todo pronóstico.

Y es que la sorpresa fue mayúscula para todos, incluido para el propio concursante, que se mostró totalmente abrumado después de haber desbancado a titanes como Montoya o Álvaro Muñoz Escassi, que se quedó como subcampeón.

"Borja será un estupendo superviviente, pero ha ganado por el voto de los reventados, de todos los que estaban fuera y no querían que ganara Montoya. Y todos esos fans (los del resto de concursantes contrarios a Montoya) se han unido para votar al ganador más absurdo que había en esta edición", ha sentenciado con crudeza Belén Rodríguez al tildar a Borja González como "el ganador más absurdo". Palabras mayores.

"Es verdad que los puristas de 'Supervivientes' normalmente luego elijen a una persona que no ha dado guerra y que ha sido buen superviviente, que es el caso de Borja, pero a mí no me parece el ganador más justo de la historia", ha aseverado la colaboradora. Así, para Belén Rodríguez esa es la explicación de por qué cayó Montoya incluso antes de llegar al duelo final y por qué ganó Borja.