Hablamos con Borja González, el ganador de 'Supervivientes 2025', y aclara el gesto que se le captó en la final

Contra todo pronóstico y contra muchas quinielas que situaban a Montoya como ganador o al menos como duelista final, Borja González se hizo con la victoria en 'Supervivientes 2025' el pasado martes tras superar tanto a Anita como a Montoya y a Álvaro Escassi.

Así, el valenciano al que conocimos en 'La isla de las tentaciones 7' se coronó y se llevó los 200.000 euros de premio que dedicará a comprarse un coche pues se quedó sin vehículo por culpa de la DANA así como a la compra de una casa que le prometió a su novia Ana Solma, con la que tuvo un hijo hace algo más de un año.

Y precisamente hablando de la DANA fue muy comentado el gesto que tuvo Borja González al entrar al plató de 'Supervivientes 2025' justo antes de conocer al ganador al portar la bandera de la Comunidad Valenciana. Algunos en redes no dudaron en tacharle de populista.

Durante un encuentro con la prensa, El Televisero ha podido hablar con Borja, que se manifestó sobre si cree que parte de su victoria se debe a que la gente ha podido empatizar con él por cómo dedicó el salto a los valencianos y a las víctimas de la DANA y como siempre les ha tenido presentes en el concurso. "Pensaba que no, pero después de los mensajes que he visto esta noche igual si que ha habido gente que me ha votado por eso. Pero imagino que habrá muchos motivos más allá de eso imagino y espero", aseveraba.

Borja con la bandera de la Comunidad Valenciana al proclamarse ganador de 'Supervivientes 2025'

Borja González confiesa lo más duro de 'Supervivientes' y si pensó en abandonar

Mucho se habla siempre de lo duro que es 'Supervivientes' pero también hay muchos que cuestionan la veracidad del concurso asegurando que les dan comida por detrás y que en el fondo tampoco es un concurso tan duro. Sin embargo, Borja no ha dudado en desmontarlo asegurando lo difícil que ha sido su paso por el reality.

"Lo peor ha sido los diluvios. Luego hubo una semana que pasamos los cuatro juntos que no teníamos nada de comida y teníamos la energía por los suelos. Luego las discusiones también han sido duras por la falta de comida. Realmente menos la última semana todo ha sido duro, mucho más de lo que parece por televisión", destacaba el ganador de esta edición.

Por último, Borja también quiso reconocer que lo pasó tan mal al principio de la experiencia que llegó a pensar en abandonar. "Para mí lo más duro aparte de todo lo que he dicho fue la incomunicación y al principio de todo si que me venía a la cabeza la idea de abandonar, no tanto de querer abandonar sino de pensar que no iba a poder aguantar", concluía.