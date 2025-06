'Tardear' se hace un 'Sálvame' y recluta a todo el clan Campos fichando a Carmen Borrego como su defensora

'Tardear' se ha dispuesto juntar a todo el clan relacionado con Carmen Borrego. Así, tras el fichaje de su hijo José María Almoguera, el programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto incorporó a su ex mujer, Paola Olmedo como colaboradora e hizo lo propio con su actual pareja, María 'La Jerezana'.

Después de que se llegara a rumorear con el fichaje de Terelu Campos como colaboradora, finalmente será Carmen Borrego la que se incorpore a 'Tardear' compaginando su trabajo así con 'Vamos a ver', ambos formatos producidos por Unicorn Content.

Pero la llegada de Carmen Borrego a 'Tardear' tiene además una doble lectura. Y es que la colaboradora vuelve así a las tardes de Telecinco tras haber colaborado en 'Así es la vida' y en 'Sálvame'. Y precisamente en este último fue donde su madre María Teresa Campos tuvo una sección como defensora de la audiencia. Un papel parecido al que tendrá Borrego en el programa de Unicorn Content.

De esta manera, 'Tardear' sigue reforzando su equipo tras anunciar también el fichaje de Pelayo Díaz como colaborador tras su paso por 'Supervivientes 2025'. Todo a la espera de conocer si el programa seguirá en otoño o será relevado por otro programa tal y como se ha rumoreado.

Carmen Borrego, 'la defensora de los Borregos' de 'Tardear'

Y es que Carmen Borrego llega a 'Tardear' para ponerse al frente de 'La defensora de los Borregos' en la que en lugar de defender a la audiencia tratará de dar la cara por los colaboradores que peor lo hayan pasado o con quien peor se haya portado el programa o sus compañeros durante la semana.

El anuncio del fichaje de Carmen Borrego por 'Tardear' se ha hecho después de que la propia Carmen haya hecho un homenaje junto a su hijo a su madre María Teresa Campos en el día que la presentadora hubiera cumplido 88 años de edad. "Si estoy aquí es porque ella hubiera llevado peor que nadie hablara de ella. Estoy orgullosa de lo que ha hecho mi madre en la televisión. No se puede decir que ella no era una de las grandes de la comunicación", aseguraba.

"No me gusta mucho el título, quiero ser solo la defensora Borrego. En televisión se defienden muchas cosas, a la audiencia, al espectador... Yo vengo a defender a mis compañeros, a los colaboradores de televisión. No todos son borregos, algunos son cabras", dejaba claro la hermana de Terelu Campos.