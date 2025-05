Carlota Corredera se sale de su tono habitual para poner en su sitio a Carmen Borrego tras su desplante a 'Tentáculos'

Carlota Corredera está en pie de guerra contra Carmen Borrego. La hermana de Terelu Campos, harta de los ataques que recibe de Kiko Hernández en 'Tentáculos', ha protagonizado un momento muy tenso con los reporteros del programa de TEN. Ante esto, la presentadora del espacio vespertino no ha dudado en salir en defensa de sus compañeros.

Era Gonzalo Vázquez, colaborador habitual de 'Tentáculos' el que contaba que Carmen Borrego había decidido ignorar las preguntas del reportero. De hecho, el programa ha emitido unas imágenes en las que se veía a la madre de José María Almoguera permanecer en silencio absoluto al escuchar los llamamientos del periodista, que se encontraba a escasos metros de ella.

"Estoy enfadado y desilusionado. Tengo el corazón con agujeritos. Vengo hace mucho tiempo luchando por las Campos, soy el máximo defensor de este clan", explicaba el colaborador. Además, desvelaba haber mantenido un acercamiento con Carmen en los últimos días: "Hace 48 horas me dio la mano y me dijo de arrancar de cero". "Hoy pasa lo que pasa y me siento usado", ha lamentado.

Carlota Corredera pone en su sitio a Carmen Borrego

Era entonces cuando Carlota Corredera, bastante enfadada por esta actitud de Carmen Borrego, ha reconocido haber sufrido el mismo desprecio por parte de la hija de María Teresa Campos. "Ayer, dado que Carmen había pedido que empezásemos de cero e hiciésemos reset, decidí llamarla. No desde un teléfono de producción, desde mi teléfono personal", dejaba claro la gallega.

Según contó, esta llamada la hizo "para decirle que lo de las paces va en serio". Sin embargo, se ha llevado una enorme decepción: "No me lo ha cogido y no me ha devuelto la llamada. Ella sabía que no estábamos en directo, es decir, era una llamada de Carlota personita a Carmen personita. Quizás la cerda enojada voy a ser yo".

Acto seguido, Carlota Corredera ha salido en defensa de su equipo: "Lo mínimo es decir buenas tardes o buenos días, eso no se lo niega a nadie". "Yo voy a esperar al desenlace, pero de momento te digo que lo que estoy es calentita", sentenciaba la presentadora de 'Tentáculos' sobre su relación con la colaboradora de Telecinco.