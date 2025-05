El colaborador de 'La familia de la tele' que vuelve a 'Tentáculos' como fichaje estrella de Carlota Corredera

La semana pasada, 'Tentáculos', el programa que presenta Carlota Corredera en TEN y Canal Quickie con la colaboración especial de Kiko Hernández estrenaba nueva etapa con el regreso de la marca de 'Ni que fuéramos' para su primer bloque en la tarde entre las 17:15 y las 19:00 horas mientras 'La familia de la tele' se emite en RTVE Play durante 'Valle Salvaje' y la otra hora en la que hay un vacío del magacín de TVE.

Más allá de recuperar 'Ni que fuéramos', 'Tentáculos' también se está rearmando con nuevos fichajes. Así, la semana pasada se incorporaban Raquel Arias, según avanzamos en exclusiva, así como Alberto Guzmán tras su despido de 'Mañaneros' en TVE.

Pero además son varios los rostros de 'La familia de la tele' los que están volviendo al pisito en el que hacían 'Ni que fuéramos'. Así, después del regreso de Víctor Sandoval, este jueves ha sido Kiko Matamoros el que se ausentaba del magacín de La 1 por primera vez desde su estreno y se colaba en 'Tentáculos'.

Kiko Matamoros salta de 'La familia de la tele' a 'Tentáculos' y bromea con su vuelta a Telecinco

Y es que Kiko Matamoros ha querido sorprender a Carlota Corredera, con la que se ha reencontrado después de su polémico enfrentamiento a raíz de la docuserie de Rocío Carrasco, y a su amigo Kiko Hernández después de la sorpresa que les dio este a 'La familia de la tele' ante su catarsis de la semana pasada.

"Pero bueno, fíjate tú que hoy la pizarra estaba borrada y no ponía los colaboradores que venían", reaccionaba Carlota Corredera al ver a su compañero. Mientras Kiko Hernández le recibía con los brazos abiertos. "Vengo de la cadena de enfrente con un bombazo", les decía Kiko Matamoros a sus compañeros dejándolos descolocados.

"Es una buena noticia para mí en términos profesionales. Personales no porque voy a echar mucho de menos a 'La familia de la tele' pero el viernes vuelvo a Telecinco, a 'De Viernes'", aseguraba. "¿Pero a que te despixelen?", le cuestionaba Carlota sin entender nada. "Tengo que decir una cosa, he sido yo a través de mi agente. Me he ofrecido yo porque tenía ganas de volver, echaba de menos el calor de la audiencia y los compañeros", proseguía diciendo. "Esto es un vacile tuyo", le espetaba Kiko Hernández.

"Voy sin cobrar absolutamente nada. He pedido solo una serie de condiciones y de colaboradores y desde luego una hoja de ruta luego en la cadena", sentenciaba. "¿Puedo ir contigo?", le preguntaba Kiko Hernández. "Si me han dejado entrar a mí, a ti por qué no", contestaba él. "Es que a mí ya me nombran y todo", apostillaba Hernández. "¿Pero de verdad te van a dejar entrar al programa al que tú le llamabas me cago en mi madre?", le preguntaba Carlota.