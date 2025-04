Carmen Borrego clama alto y claro contra 'Fiesta' por lo que difundió de su pasado: "Estoy cansada"

Primero fue Terelu Campos y la historia de su asistenta con el cenicero, y ahora los rumores persiguen a Carmen Borrego. 'Fiesta' destapó este domingo algunos de los relatos más duros de cómo era trabajar con la malagueña durante su etapa como directora de programas. Y lejos de guardar silencio, la televisiva ha cargado contra las acusaciones recibidas este lunes desde el plató de 'Vamos a ver'.

"Yo llevaba muy poco tiempo en televisión, y por la inexperiencia metí la pata en algo y ella se puso como una burra, me gritó 'me cago en tu madre', yo en ese momento no sabía si irme a mi casa, ponerme a llorar o contestarle", rememoró una excompañera de Borrego con voz distorsionada desde el programa de Emma García.

Carmen Borrego: "En mi contrato no había ninguna cláusula en la que no pudiese comer tigretones"

La fuente anónima narró así los desagradables episodios que vivió con Carmen Borrego durante un programa en el que coincidieron a lo largo de 2016. "Ella necesitaba siempre un tigretón y se ponía nerviosísima, si no había tigretones venía y te decía 'toma, niña, vete al súper a por tigretones", continuó recordando la fuente protegida. Unas declaraciones que la propia colaboradora repasó este lunes junto a sus compañeros del matinal de Telecinco.

Screenshot

"Que yo sepa en mi contrato no había ninguna cláusula, en la que no pudiera comer tigretones. Lo voy a revisar, por si acaso estaba. A mí me gusta, lo que a mí me da la gana que me guste", comenzó respondiendo la hermana de Terelu Campos, visiblemente sorprendida. "Qué le importa a esta señora, que no sé quien es porque sale con voz distorsionada", comentó a continuación.

Y es que, después de semanas defendiendo a su hermana de las versiones de Alessandro Lequio sobre sus excentricidades con su asistenta, Carmen Borrego debía defenderse a ella misma. "He estado pensando mucho y quiero que me graben con voz distorsionada hablando de todo el mundo que yo conozco y hablando de todas las cosas que han hecho", comentó con sorna la malagueña.

"Tengo carácter, pero no mal carácter"

"De vosotros también, el primero de Lequio, pero solo lo voy a hacer con voz distorsionada", insistió la hija de María Teresa Campos, clamando entonces contra los constantes rumores a los que se enfrenta su familia por su forma de ser. "Ya estoy un poco cansada. Cuando un hombre tiene carácter, es estupendo porque tiene carácter. Pero cuando lo tiene una mujer, siempre tiene mal carácter. Pues no es así, yo tengo carácter pero no tengo mal carácter", espetó la televisiva.

Fue entonces cuando Adriana Dorronsoro interrumpió la tertulia para poner el foco en uno de los realizadores de 'Vamos a ver', que ya había trabajado antes con Carmen Borrego. "El ha trabajado con Carmen y me confirma que a él nunca le ha pedido un tigretón", explicó la conductora del 'Club Social'. "Grandísimo profesional y grandísima persona", señaló la malagueña sobre Iñaki Pérez.