El embarazoso momento de Norma Duval en 'Fiesta' ante una incómoda pregunta de Emma García

En la tarde de este domingo 13 de abril, Norma Duval ha visitado 'Fiesta' para promocionar el producto de electroestimulación del que es imagen. Sin embargo, aprovechando su presencia, Emma García le ha hecho una pequeña entrevista sobre su situación actual.

Lo primero que la vedette ha empezado confesando es que se encuentra en un gran momento personal: "Tengo un marido maravilloso, una familia estupenda, unos amigos increíbles y tres nietos". A raíz de esto, la presentadora ha querido hablar con su invitada sobre sexo: "El otro día leí en una entrevista que decías que el sexo es muy importante para mantenerse bien", introdujo la comunicadora vasca.

Sin embargo, Norma Duval no estaba muy por la labor de hablar sobre ese incómodo tema. E incluso ha dejado caer que esas declaraciones no eran ciertas: "A mí me preguntan, yo digo y luego ponen titulares. No creas que sale de mí decir esas cosas, pero no pasa nada. En la vida hay que estar completo de todo", ha dicho entre risas.

El incómodo momento de Norma Duval en 'Fiesta'

Pese a esto, Emma García ha insistido en darle naturalidad al tema, dejando claro que "el sexo, a la edad que sea, depende de cada uno". Visiblemente incómoda, la empresaria ha intentado nuevamente irse por la tangente. Para ello ha emulado a Paco Umbral y su mítica frase a Mercedes Milá de 'Yo he venido a hablar de mi libro': "Yo os tengo que contar por lo que he venido, como el libro de Francisco Umbral, ¿os acordáis?".

Finalmente, Emma García ha decidido poner fin a este embarazoso momento: "Bueno, pues de sexo no hablamos que no le ha gustado a Norma. El tema del sexo lo dejamos". "No pasa nada", ha asegurado la vedette. De esta forma, han continuado con la entrevista sin hacer alusión al tema del sexo.