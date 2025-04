La cantante Tamara paraliza 'Fiesta' y anuncia una demanda por injurias ante lo presenciado

Hace una semana que conocíamos una noticia bomba. Neruk, el que fuera road manager de Tamara, había decidido denunciar a la cantante por, según su versión, los delitos de estafa y apropiación indebida. Al parecer, la artista le habría pedido dinero en varias ocasiones. Un dinero que ascendería a 25.000 euros y que no le habría devuelto.

Este sábado, 12 de abril, Neruk y su mujer, la también cantante Tina Baré, han visitado el plató de 'Fiesta'. Pese a haber estado más de una década trabajando con ella, ambos han decidido desenmascararla para que todo el mundo conozca, según ellos, la verdadera cara de Tamara. "Ya no podíamos seguir callados, somos muchas víctimas las que ha dejado. Nosotros éramos amigos desde hace más de 15 años pero todo se fue a pique cuando tanto ella como su marido me ofrecieron montar un negocio", ha comenzado explicado el mánager.

Sin embargo, "a las dos semanas el negocio desapareció y, aunque ese dinero me lo devolvieron, yo creo que eso fue un gancho para ganarse mi confianza y hacerme lo que me han hecho". Y es que, según su versión, Tamara y su marido le habrían hecho crear una empresa en la que figuraba su nombre: "Yo confiaba en ellos. Monté la empresa para que ellos pudieran trabajar. Se hicieron una Visa de 2.5000 euros a mi nombre y se la fundieron. Yo era el administrador de esa empresa que lo que hacía era mover y promocionar sus conciertos".

Tamara anuncia una "señora demanda por injurias"

Además, Neruk ha explicado que, desde ese momento, las deudas comenzaron a crecer hasta deberle unos 25.000 euros que aún no le habría devuelto. "Se dedican a coger a personas para montar negocios que luego no existen. No solo nos han estafado a nosotros, también han engañado, presuntamente, a otras personas que también están hablando. Ellos te piden el dinero, tú inviertes y luego la empresa desaparece", explica el manager.

Ante semejantes acusaciones, la propia Tamara ha reaccionado en directo a la entrevista, anunciando medidas legales contra Neruk y su mujer. Ha sido Iván Reboso, colaborador de 'Fiesta' e íntimo amigo de la cantante, el que se ha puesto en contacto con ella, recibiendo un mensaje suyo en el que piensa ponerles a ambos "una señora demanda por injurias".

"Hola Iván, me están contando lo que está sucediendo en plató con esas dos personas hablando de mí, hablando cosas no muy buenas que además son injurias y calumnias. Yo no voy a hacer ningún tipo de declaración, todo está en manos de mis abogados, es un caso que sigue judicializado. Yo lo único que puedo decir es que estoy muy tranquila y que creo en la justicia", ha sentenciado la artista.