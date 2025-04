Ana María Aldón le para los pies a Paloma Barrientos por lo que le ha llegado a hacer en 'Fiesta'

Después de la entrevista de Gloria Camila en 'De Viernes' se han reabierto las heridas. Este sábado, 'Fiesta' ha analizado las palabras de la hija de José Ortega Cano con Kiko Jiménez destapando el engaño de su ex pareja y con Ana María Aldón enfrentándose a Paloma Barrientos.

En su entrevista en 'De Viernes', Gloria Camila aseguró que considera que Ana María Aldón no ha tenido respeto hacia su padre y hacia su familia. Algo que provocaba que la colaboradora de 'Fiesta' fuera clara. "Ella habla de su vida y yo también a un tramo de esa vida. Nunca he ido de ser nadie, sé quien soy y no hace falta que nadie me dé la lección y me diga ' tú eres ex de o madre de...'. Yo no he faltado el respeto a nadie y si lo he hecho alguna vez inconscientemente, pido mil disculpas. Pero sí he sentido como me han humillado en muchas ocasiones y eso lo sabe toda España porque ha sido televisado", decía muy dolida y emocionada.

En ese sentido, Ana María Aldón recordaba cómo desde la familia de José Ortega Cano se llegó a poner en duda la paternidad de su hijo. "Eso sí que es una falta de respeto y sin acritud ninguna, yo también he sufrido mucho la enfermedad, ¿alguien se pone en mi lugar?", soltaba la colaboradora de 'Fiesta'.

Tras recordar un episodio que sucedió cuando ya la relación de Ana María Aldón y José Ortega Cano estaba prácticamente rota, se desataba la gran polémica cuando Paloma Barrientos acusaba a la colaboradora de poner verde a su marido. "Este señor desde el programa en el que estaba y tú le estabais poniendo verde y él callado", defendía la periodista en alusión a Ana y a Kiko Jiménez. "Señora, ¿Qué yo he puesto verde a quién?", le replicaba Ana María.

Ana María Aldón replica la defensa de Paloma Barrientos a los Ortega Cano

Tras una publicidad parecía que todo se había liado entre Ana María Aldón y Paloma Barrientos. Y más adelante cuando se retomaba el debate sobre la visita de Gloria Camila a 'De Viernes' se volvía a producir un desencuentro entre ambas con Belén Rodríguez y Kiko Jiménez cuestionando también a Barrientos por defender a ultranza a Ortega Cano.

"Ana te molesta que la gente que no ha vivido esas situaciones hablen como si hubiesen sido protagonistas, ¿no?", le cuestionaba Emma García a su colaboradora. "Me refiero a los compañeros", apostillaba Emma dejando claro que no se refería a Gloria Camila. "A los portavoces", soltaba Kiko Jiménez mientras Belén Rodríguez nombraba a Barrientos. "Portavoces no, aquí mi trabajo es informar y llamar a los personajes, yo no soy portavoz de nadie ni he sido nunca portavoz. No pongáis en mi boca cosas que no son", se defendía Paloma.

"Tú también has hecho lo mismo conmigo poniendo en mi boca cosas que no son", le replicaba Ana María Aldón. "Has dicho que yo he puesto verde a mi marido en los platós cuando es mentira", incidía ella. "He dicho que tú has permitido que se le ponga verde", se justificaba Barrientos. "No, has dicho que yo le ponía verde y luego has reculado un poquito y has dicho que no le he defendido. Y Paloma, ¿en qué momento he sentido yo la defensa de él?", le corregía Aldón.

Ana María se enfrenta cara a cara con Paloma Barrientos

Tras ello, Ana María Aldón recalcaba que está orgullosa de haber tenido un hijo con José Ortega Cano y que nadie iba a romper ese vínculo por mucho que lo intenten. "No me gustaría que viniera ni tú ni nadie a remover cosas", solicitaba. A lo que tanto Paloma Barrientos como Iván Reboso le contestaban diciendo que ella estaba en los platós de televisión y José Ortega Cano no.

"Yo trabajo en la televisión y si me nombran respondo y si me preguntan también pero siempre desde el respeto", aseveraba Ana María. "Bueno desde el respeto no porque vuelvo a insistir en que tú has permitido que se digan determinadas cosas", volvía a decirle Paloma Barrientos. "Y yo te vuelvo a repetir que él también ha permitido que su familia en este plató me ponga verde a mí", le contestaba ella. "Pues critica a su familia, no a él", trataba de defender Barrientos.

"Estás yendo por un camino que no es"

Después ambas seguían enzarzándose después de recordar el día que José Ortega Cano dijo ante Toñi Moreno que el amor de su vida y del que seguía enamorado era Rocío Jurado. Por si fuera poco, 'Fiesta' recordaba todo lo que la familia del torero, incluso Gloria Camila, había soltado sobre su segunda mujer. "¿Tú nunca has sido feliz ni nunca te ha tratado bien Ortega?", le preguntaba Paloma. "Yo nunca he dicho que no me haya querido ni que me haya tratado mal. Tú estas yendo por un camino que no es", le replicaba Aldón.

"No, tú en un momento determinado eliges un camino de personaje en el que salen las cosas buenas y las cosas malas", le espetaba Paloma. "Si yo desde el 2012 estaba soportando lo de aprovechada, lo de las pruebas de paternidad y yo no había dado ni una sola exclusiva y no será porque no me lo habían propuesto porque desde que él entra en Zaragoza yo tenía un cheque en blanco de una gran revista y dije que no, si me hubiera querido aprovechar lo habría hecho", defendía ella.

"Pero luego sí te has aprovechado y has hecho realitys", le soltaba Barrientos. "Yo he hecho realitys con mi sudor para ganar mi dinero", se defendía Ana María Aldón antes de que Kiko Jiménez saliera en su apoyo al decir que era muy injusto que se la cuestione siempre a ella.