Kiko Jiménez no se deja silenciar y desmonta a Mediaset tras lo visto en 'De Viernes' con Gloria Camila

Kiko Jiménez se ha sentado en el plató de 'Fiesta', el programa de Emma García en Telecinco, tan solo unas horas después de la reaparición de Gloria Camila en la cadena de la mano de 'De Viernes'. La hija de Ortega Cano concedió una entrevista en la que también tuvo palabras demoledoras contra él respecto a la época en la que fueron pareja.

Y el novio de Sofía Suescun no ha defraudado en su réplica, en la que también ha desmontado a Mediaset después de venderse la vuelta de Gloria tras "años alejada" de los focos cuando en realidad ha estado vetada -al igual que todo el clan Mohedano- por la nueva administración del grupo audiovisual. Vetos que ahora se han levantado interesadamente para nutrir de contenido a sus programas de corazón y retroalimentarse entre ellos.

"Me gustaría empezar por el principio de la entrevista para arrojar luz a los espectadores. Dice que ha estado un tiempo fuera, tres años, porque no estaba bien. No, estaba fuera, vamos a ser francos, porque estaba vetada de Telecinco, tanto ella como todo el clan", se ha arrancado Kiko Jiménez sin andarse con rodeos. "Estaban vetados porque no tenían cabida aquí con todo lo que pasó con Antonio David Flores y con la historia de la denuncia de Rocío Carrasco", ha proseguido el jiennense.

Kiko Jiménez ha apelado a la sinceridad en 'Fiesta' y a no tomar el pelo a los telespectadores. "Aquí hace dos semanas nos lo comentaron a todos", ha revelado el colaborador, haciendo referencia a que las altas esferas de Mediaset habían trasladado el cambio de rumbo y el levantamiento de esos vetos y listas negras.

Kiko asegura que se les dijo que se había retirado el veto "a esta gente", en referencia al clan Mohedano-Carrasco, y que "van a ir pasando uno por uno" por los platós de Telecinco, en concreto del programa 'De Viernes' que conducen Bea Archidona y Santi Acosta. "Parece ser que están de oferta", ha espetado Jiménez con sorna. Afirmación que deja en evidencia las intenciones del canal y que coincide, además, con las informaciones que apuntan a la vuelta de Antonio David Flores tras su despido.

Entretanto, Kiko Jiménez también ha criticado que Gloria Camila haga creer que ha querido estar alejada de la televisión voluntariamente: "Estuvo en Antena 3, en 'Espejo Público'. Y como no funcionaba, no siguió". "A la audiencia no se la puede tomar por tonta", ha clamado para rematar el joven, sin pelos en la lengua y sin dejarse silenciar en 'Fiesta' pese a que se le ha tratado de frenar en su speech.