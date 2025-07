Aina Vidal (Sumar) se enfrenta como nadie a Nacho Abad en Mediaset por su entrevista: "Es un irresponsable"

Alta tensión entre Nacho Abad y Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, durante una entrevista en 'En boca de todos'. Desde el comienzo de la misma ha sido palpable, pero ha escalado unos cuantos peldaños más al final de la charla, cuando la política ha llegado a llamar "irresponsable" al comunicador de Mediaset.

"¿De quién es la responsabilidad de lo sucedido en Torre-Pacheco?", ha empezado preguntándole el presentador del programa de Cuatro. "De muchas personas. España es un país racista, por supuesto, como lo es machista y como lo es de tantas cosas. Es una lacra que tenemos que ir deshaciendo poco a poco, pero España es racista y, además, el racismo a día de hoy tiene un altavoz político. Vox apunta y los nazis disparan. Y es lo que ha sucedido en Torre-Pacheco", ha sentenciado.

"Usted es portavoz adjunta de un partido que forma parte del Gobierno y, por tanto, entiendo que representa de alguna manera al Gobierno. ¿El Gobierno de España piensa entonces que nuestro país es racista?", le ha cuestionado Nacho Abad tras escuchar sus radical respuesta.

"No es una cuestión de pensar, es que es un hecho. España es racista, pero eso no quiere decir que todo el mundo lo sea. No empecemos a entrar por ahí. Se trata de que hay un sistema organizado en el que existe violencia a migrantes", ha puntualizado de forma tajante. "Quiero decir con esto, antes de que me lleve a sitios por donde no quiero ir, que hay datos. Es que, claro, hay datos. No es una cosa que yo opine", ha añadido Aina Vidal, con dardazo a Nacho Abad.

"Usted responde lo que quiere, yo no lo quiero llevar a ningún sitio que usted no quiera caminar, pero ¿estamos de acuerdo en que tenemos un problema ahora mismo con la inmigración?", le ha replicado Abad. "Hombre, lo que tenemos ahora mismo es un problema con la extrema derecha. Con lo que hemos recibido de Torre-Pacheco, es una salvajada situarlo en estos términos", ha contestado la portavoz, cuestionando cómo había planteado la pregunta. "Son ellas, las personas migrantes y racializadas, a las que han estado persiguiendo", ha denunciado.

"Que me diga usted que no hay un problema con la inmigración...", le ha arreado el conductor de 'En boca de todos'. "Yo no he dicho esto", le ha frenado ella. "Tenemos un problema con el racismo, con la desigualdad, con la pobreza y con leyes que no terminan de regularizar a personas que ya viven con nosotros", ha argumentado Aina Vidal.

"¿Es racista decir que a los inmigrantes que delinquen hay que deportarlos a su país?", le ha preguntado Nacho Abad, en referencia a las incendiarias declaraciones de dirigentes de VOX. "Hombre, por supuesto que es racista. Si no, la mitad del PP tendría que estar en la cárcel o en otro país. ¿Qué estamos hablando? Es una barbaridad", ha soltado Vidal sin paños calientes.

"Con estos debates en caliente, lo que sucede es que hay otros elementos (órganos ultras) que presionan para que no los puedas tener de forma sosegada", ha apuntado la política de Sumar a continuación. Y este melón es lo que ha propiciado un fuerte rifirrafe.

"Pedimos debates sosegados, pero la ley del menor creo que lleva sin ser modificada desde hace años. Se calienta el debate cuando un menor asesina a otra persona, pero luego, al final, nunca se hace nada. Entonces, a veces habrá que legislar en caliente. Y legislar de verdad", le ha confrontado Nacho Abad.

"Y legislar para que los nazis no puedan seguir apaleando a chavales", ha replicado Aina Vidal. "Pues muy bien, pues legislemos contra los nazis. Pero legislemos también contra las personas inmigrantes que han delinquido", ha clamado Nacho.

Palabras que no han gustado nada a la entrevistada, que le ha corregido de inmediato: "Bueno, en todo caso vamos a buscar a las personas que delinquen, ¿no? El apellido 'migrante' me sobra en esta frase, señor". Abad, por su lado, ha puesto sobre la mesa cómo el detenido por pegar una paliza a Domingo (origen de los disturbios en Torre-Pacheco) tenía diez antecedentes penales y seguía libre.

Aina Vidal pone en su sitio a Nacho Abad: "Es que es una barbaridad lo que está haciendo usted. Es muy irresponsable"

"¿Y sabe usted a las mujeres que estuvieron violando en Murcia o en otros sitios? ¿Sabes usted de eso? Es que, si hablamos de delitos, no vale poner el apellido 'migrante'. Es que es una barbaridad lo que está haciendo usted. Es muy irresponsable", le ha encarado Aina Vidal. "No, lo que yo digo es que, sean españoles o inmigrantes, tienen que estar en prisión", ha señalado el periodista.

"No quiero delincuentes en las calles de cualquier nacionalidad", ha exclamado Nacho Abad. "Pues puede ir por Génova 13 a buscar a unos cuantos y también a la sede de Vox, porque allí se acumulan los delincuentes", ha verbalizado sin pelos en la lengua la portavoz adjunta de Sumar.

Finalmente, la bronca conexión en directo ha terminado repentinamente con Aina Vidal lamentando la degeneración de la entrevista: "Fíjese cómo le hemos dado la vuelta al debate. Estábamos hablando de seres humanos de este país que hacen kilómetros para apalizar a chavales por su color de piel, y ahora estamos hablando de delincuencia e inmigración. ¡Cómo le han dado la vuelta!".