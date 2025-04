Carmen Borrego no tolera lo que Alexia Rivas le suelta en 'Vamos a ver': "No soy mala como tú"

Carmen Borrego ha dejado claro este viernes en 'Vamos a ver' que no piensa tolerar más vejaciones sobre el Clan Campos en las tertulias donde esté presente. Harta de las historias sobre Terelu Campos y los comentarios sobre su hermana, la malagueña se ha plantado contra sus compañeros, estallando contra Alexia Rivas por una pulla que no estaba dispuesta a dejar pasar.

"En maquillaje están súper contentos por lo que ahorra en laca", comenzó comentando Alexia Rivas en el 'Club Social' del matinal sobre el nuevo look de Terelu Campos que lució este jueves en 'Supervivientes', un comentario que su hermana no encajó del todo bien. "Mira, de verdad... eres la pera", comentó Carmen visiblemente molesta.

Fue entonces cuando la tertuliana de 'Vamos a ver' le recordó el comentario que propinó contra su hermana hace unos días. "Pero si el otro día dijiste que Terelu se producía demasiado cuando tú vas como una puerta chiquilla, es que...", le espetó directamente a Carmen Borrego, haciendo que estallase por completo. "Yo voy como a mí me de la gana, para empezar. Cuando digo eso no lo digo con la maldad que dices tú las cosas, porque no soy como tú", sentenció la malagueña.

Carmen Borrego para los pies a Alexia Rivas: "Se caracteriza por decir maldades"

Carmen Borrego y Alexia Rivas en 'Vamos a ver'

"Soy sincera y directa, y a veces puedo tener picardía porque estoy en un programa de televisión", añadió Alexia Rivas interrumpiendo a su compañera, que continuó interrumpiéndola con gritos. "No lo dije por maldad, dije que es guapísima, se produce demasiado y menos producida me gusta más, eso no es la maldad que acaba de decir esta señora, que se caracteriza por decir maldades", insistió Borrego.

Pero el enganchón entre ambas no se quedó ahí, ya que minutos más tarde, cuando Joaquín Prat y compañía repasaron el estado de la relación entre Carmen Borrego y su hijo, la colaboradora volvió a la carga. "¿No era el momento Carmen, o era que no os pagaban?", preguntó Rivas cuando la televisiva explicó que no era el momento adecuado para hablar sobre la reconciliación con su hijo. Y la malagueña se plantó de lleno.

"Eres tan simple que lo único que te importa es el dinero"

"Mira Alexia, yo voy a esto. Para mí es un trabajo, no me avergüenzo y lo cobro, a lo mejor tú cobras otras cosas y yo cobro esto porque quiero. No significa que hacerlo cobrando sea un delito, se lleva meses hablando de la relación con mi hijo en un plató de televisión", sentenció la hermana de Terelu Campos. "En la calle yo contesto a todos los compañeros de manera gratuita, me ofrecen un trabajo, me apetece hacerlo y lo hago", insistió ante sus compañeros.

Pero Alexia Rivas no se achantó ante las quejas de la malagueña. "Carmen, dijisteis que nunca ibais a hablar ni te ibas a abrazar con tu hijo delante de cámaras y lo has hecho. Que no pasa nada, pero lo que creo es que tienes que aceptar un poco mejor las críticas. Porque si vosotros os criticáis, Terelu critica a tu hijo, tu hijo te critica a ti... los demás podríamos tener una opinión", subrayó la colaboradora antes de que Carmen Borrego la sentenciase por completo.

"Eres tan simple que lo único que te importa es el dinero. Eres muy injusta ¿Me dejas hablar?", esgrimió la madre de José María Almoguera. "Es que si no lo vendierais todo aquí no hablaríamos...", le espetó por debajo la periodista. "Perdona, de las Campos se lleva hablando desde antes de que vendiéramos las Campos, no me avergüenza. Para mí es más fácil callarme, pero vuelve a ser injusta. Estás diciendo algo que no es verdad, que me siento en un sitio por dinero y no acepto una crítica, cuando no es cierto. A mí se me critica constantemente y lo respeto", terminó sentenciando Carmen.