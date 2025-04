Terelu Campos utiliza a Jorge Javier para echar por tierra lo difundido en 'Tardear' sobre su pasado

Terelu Campos se ha convertido, sin quererlo, en protagonista de la polémica de las últimas semanas. Polémica que se ha colado en la última gala de 'Supervivientes 2025', presentada por Jorge Javier Vázquez en Telecinco. Y es que el presentador no ha dudado en bromear con la exconcursante sobre las críticas que ha recibido por sus antiguos trabajos en televisión.

Han sido numerosos los testimonios que la tachan de dictadora y de ir de diva en la época en la que presentaba 'Con T de Tarde' en Telemadrid. "Oye, vaya semana llevas en Mediaset, ¿no?", le espetó Jorge Javier, buscando su reacción a toda la polémica generada. Tirando se sentido del humor, Terelu le ha contestado: "¿Ah, sí? Es que, el yogur se me ha caducado, por eso no lo he sacado". De esta forma hacía alusión al testimonio que aseguraba que tenía una secretaria personal que, entre otras muchas cosas, le removía el yogur.

"De todo lo que se está diciendo, ¿qué es lo que te ha hecho la putísima menos gracia?", le preguntó el presentador. A lo que ella respondió que "prácticamente, me da igual, que me da lo mismo. Me da igual un cenicero, que si un yogur, que, encima, me lo dan a cucharadas… ¡Esto ya es lo más!". Sin embargo, el catalán continuó pinchándola para que hablara: "Hay una cosa que se está diciendo y te doy la oportunidad de desmentirla. Que pediste a tu ginecólogo que te sacaran antes los puntos, para volver a presentar en Telemadrid, porque tu sustituta, Eli del Valle, estaba haciendo más audiencia que tú. ¿Es verdad que llamaste a tu ginecólogo y le dijiste: 'Por favor, quítame los puntos, que quiero ir a trabajar ya'?".

La pregunta de Jorge Javier a Terelu Campos ante quienes la tachan de tirana

Siguiendo con el sarcasmo, Terelu Campos respondió: "Me los arrancó a bocados. Evidentemente, no, solo tenía un punto". Aunque acto seguido, se puso más seria para explicar lo sucedido: "Tardé más de lo previsto en llegar a Telemadrid, porque vino la Semana Santa. Iba a estar una semana de baja, pero estuve casi dos, porque fue la Semana Santa. Pero da igual, Jorge. Que da lo mismo…".

Antes de poner fin al tema y continuar con la gala de 'Supervivientes', Jorge Javier le lanzó una última pregunta, haciendo alusión a la supuesta tiranía que, según algunos testimonios, tenía con sus compañeros de trabajo. "¿Has asesinado a alguien por presentar?", quiso saber el de Badalona, entre risas. "¡No! Pero estoy en ello…", le espetó la colaboradora, siguiéndole la broma.