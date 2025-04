Máxima tensión entre Alessandro Lequio y Kike Calleja en directo: "Relájate, que te va a dar algo"

Desde que Terelu Campos puso rumbo a Honduras, Alessandro Lequio no ha parado de cuestionar a la malagueña en cada debate sobre su concurso. El colaborador de 'Vamos a ver' ha ido más allá de sus dotes de supervivencia, destapando anécdotas y actitudes de la presentadora fuera de cámaras que no han sido plato de buen gusto para su círculo más cercano. Es por eso que Kike Calleja no ha dudado en parar los pies al italiano este martes confrontándolo de lleno.

Pese a que la hija de María Teresa Campos ya contestó al tertuliano desde 'De Viernes' tras poner fin a su aventura en 'Supervivientes 2025', el 'Club Social' del matinal de Telecinco sigue patas arriba por quién dice la verdad y quién no sobre la historia del cenicero y la asistente que contó Lequio. "Existió, y existió aquí en Telecinco", insistió sobre la famosa anécdota.

"Es más, una persona de total credibilidad y confianza de Adriana, nos contó a los dos que lo del cenicero se quedaba corto", sentenció gritando Alessandro Lequio mientras Joaquín Prat espetaba de fondo que "habían entrado en bucle". Así, el colaborador trataba de demostrar una vez más que su historia sobre como Terelu tenía a su asistenta en todo momento preparada con un cenicero para apagar sus cigarrillos era completamente cierta.

Kike Calleja y Alessandro Lequio

Y el italiano no dudó enfrentarse a todos sus compañeros mientras seguía relatando su versión de los hechos. "Escúchame, no discutas porque tú ni siquiera existías", le replicó a Antonio Rossi después de que el periodista destacase una vez más que todo aquello ocurrió en Telemadrid y no en Mediaset, como llevan advirtiendo desde hace días en el matinal. "Sí te discuto porque son datos", insistió el colaborador.

Pero el enfrentamiento real llegó cuando Kike Calleja se sumó al debate y echó por tierra la fuente "fiable y de confianza" del italiano. "A lo mejor te lo contó malintencionadamente, que mucha gente cuenta las cosas con mala leche", sentenció el ex de Terelu Campos, agitando aún más a Alessandro Lequio desde su asiento. "Lo que me llama la atención es que la secretaria nunca haya salido a hablar, porque lo podría haber hecho, y habiendo pasado aquí en Telecinco imagínate", insistió Calleja.

Más tarde, mientras comentaba su primer encuentro con la malagueña tras pasar por los Cayos Cochinos, los dos colaboradores volvieron a enzarzarse. "Ha venido muy cambiada, entiende las críticas del concurso y no quiere follones, lo que ella quiere ahora es...", intentó explicar Kike Calleja antes de que Alessandro Lequio le interrumpiese gritando. "¡Por el amor de Dios!", comenzó clamando el tertuliano.

"Por el amor de Dios, ha estado 18 días en 'Supervivientes' y se la está tratando como si hubiera regresado de estar combatiendo en la guerra de los 100 años. ¡Qué no ha estado en el desierto por amor de Dios! ¡Ha estado en televisión facturando a dos manos! ¿Qué me estás contando?", continuó exclamando el colaborador de 'Vamos a ver', cada vez más alterado.

"Oye, relájate que te va a dar algo, deja hablar un poco a los demás", le pidió Calleja mientras trataba de explicar cómo su expareja había cambiado tras la experiencia. "Sí ha cambiado, el que no cambias eres tú que lo vemos todos los días, te vendría irte 18 días", terminó señalando el periodista. "A ella le ha servido para, personalmente, superar cosas que le estaban costando. Creo que tienes que ser un poquito más empático, porque eres poco. Escucha también un poco a los demás", le pidió Kike Calleja para terminar.