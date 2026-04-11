La clara respuesta de Belén Esteban tras ser preguntada por su regreso a Telecinco tres años después de su despido

Casi tres años después de su salida de Mediaset tras la cancelación de 'Sálvame', Belén Esteban ve cada vez más cerca la posibilidad de regresar en un futuro a Telecinco. Así lo ha reconocido durante su visita a '¡Menudo cuadro!', el podcast de RTVE presentado por Carlota Corredera, David Andújar y David Insua.

Preguntada por si le gustaría volver a la que durante años fue su casa televisiva, la colaboradora ha respondido con contundencia: "Si me preguntas si me gustaría trabajar el día de mañana en Mediaset, te voy a ser sincera: sí". Aunque deja claro que todavía no ha recibido una llamada de la empresa, está dispuesto a reunirse con sus "ejecutivos" si fuera necesario.

Pero Belén Esteban va más allá, y no duda en admitir que le gustaría trabajar en '¡De viernes!'. "¿Te sentarías en '¡De viernes'?", le preguntó directamente Carlota Corredera. A lo que ella contestó, sin tapujos: "Yo por supuesto. No trabajaría todos los días, pero sí me gustaría". De ser así y fichar por el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, allí se reencontraría con Lydia Lozano y Terelu Campos, las que un día fueron sus compañeras de batallas en 'Sálvame'.

Belén Esteban admite haberse reunido con "alguien" de Mediaset

Pero insiste en que no ha tenido ningún tipo de contacto con el grupo de comunicación italiano más allá de una "conversación" puntual con "alguien", aunque prefiere no dar nombres. "Pero también he tenido una conversación con una productora de Miami, también he tenido una conversación con gente de aquí, también he tenido conversación con dos productoras muy conocidas de este país", ha explicado Belén Esteban.

"Si hubiera pasado lo contaría, pero a día de hoy no me ha llamado nadie de Mediaset", ha aclarado. Para evitar cualquier tipo de especulaciones, Belén Esteban ha querido frenar tanto sus ilusiones como las de sus seguidores: "Me estoy adelantando. A lo mejor, Mediaset pasa de mí". "Ahora mismo no es el momento, pero si Mediaset me llamara, me reuniría con ellos", sentencia.

Tras el final de 'Sálvame', la de Paracuellos ha seguido vinculada a la productora del desaparecido programa, 'La fábrica de la tele', ahora convertida en 'La Osa Producciones'. Con ellos ha trabajado en 'Sálvase quién pueda', 'Ni que fuéramos', 'La familia de la tele' y 'No somos nadie'. Actualmente, es además, una de las concursantes de 'Top Chef' en La 1 de TVE. Tras la grabación del talent de repostería, que finalizó en enero, decidió tomarse un "año sabático".