Carlota Corredera revela en 'Tentáculos' su peor día con Terelu Campos en 'Sálvame': "Dijo que me tenía que morir"

Este martes 20 de mayo, 'Tentáculos' ha vuelto a tener a Terelu Campos como a una de sus protagonistas. En esta ocasión ha sido Carlota Corredera, y no Kiko Hernández como es habitual, la que ha cargado contra la que fuera su compañera de 'Sálvame', y lo ha hecho recordando un desafortunado momento que vivieron cuando trabajaban juntas.

La presentadora del programa de Ten ha recordado su primer trabajo juntas en televisión, que tuvo lugar en 'La noria', el programa nocturno de Telecinco que conducía Jordi González. Aunque en ese primer encuentro todo fue como la seda, tendrían que pasar unos años para que ambas protagonizaran su primer gran desencuentro. Fue en la época en la que Carlota Corredera era directora de 'Sálvame'.

"Me llama por teléfono un número que yo no conozco y era Terelu. En esa época, ella estaba con una pareja que era de Málaga y tenía hijos. El caso es que suena mi teléfono y era ella porque en 'Sálvame' se nos escapó un plano de los hijos de su pareja sin pixelar", explicaba la periodista viguesa. El enfado de la hija de María Teresa Campos fue monumental: "No te puedo decir lo que me dijo en esa llamada, imagínatelo", le ha dicho a su compañero Kiko Hernández.

El monumental cabreo de Terelu Campos con Carlota Corredera

Aunque ella no quería entrar en detalles, el colaborador le ha pedido que lo hiciera: "Si hemos llegado hasta aquí aguantando esta chapa, queremos saber ya el contenido final. Si te insultó, di que te llamó, qué te dijo. ¿Te llamó hija de fruta? ¿Hija de hospital? ¿Subnor?". Ante esto, Carlota Corredera ha querido dejar claro que no la llamó nada de eso, por lo que no ha tenido más remedio que desvelar las presuntas palabras que le dijo Terelu Campos.

"Me dijo que me tenía que morir, que éramos unos sinvergüenzas, que nos iba a demandar y se nos iba a caer el pelo, que cómo se nos ocurría no poner a unos menores pixelados. Y que su pareja iba a por nosotros", asegura la presentadora de 'Tentáculos'. Además, lamenta que no tuvo la oportunidad de poder disculparse con ella: "No me dio tiempo a decir 'Terelu, perdona'".

"Cuando he escuchado a Terelu decir que no quería una pareja con hijos me he acordado del chorreíto que me cayó aquel día", concluía Carlota Corredera, recordando el 'rapapolvo' que le echó la que, poco después sería su compañera de 'Sálvame'.