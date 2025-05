Kiko Hernández se cuela en 'La Familia de la Tele' en TVE y se corona con su bofetón de realidad al equipo

Este miércoles, 'La familia de la tele' ha decidido hacer una catarsis y empezar el programa con las confesiones de María Patiño, Belén Esteban y el resto del equipo por la crisis que atraviesa el formato de TVE. Y para tratar de remover el avispero, David Valldeperas sorprendía a todos con una conexión inesperada: Kiko Hernández.

Así, el colaborador estrella de 'Tentáculos' en TEN y Canal Quickie aparecía por primera vez en 'La familia de la tele' para echarles la bronca a sus compañeros por no ser ellos mismos y también para dejar entrever que próximamente se sumará al equipo del programa de TVE.

"¿Qué os pasa? Llevo una hora viendoos, os conozco desde hace quince años y en la vida he visto una cosa así. No os reconozco. Vuestro sello de identidad es la risa y el cachondeo. Nos importaba una mierda en el pisito la audiencia, nos importaba el irnos felices a casa. Belén, Kiko, María, lo importante era la risa. Reíros, los temas dan igual. Que de repente Raquel Bollo pues un 'siñooooora', que las Campos pues siempre habrá una Campos peor que tú", les soltaba de primeras.

"Descojonaros, que la gente solo quiere descojonarse con vosotros, merendar con vosotros y que se atraganten. De verdad, me estáis decepcionando", les soltaba Kiko Hernández. "Ayer Kiko Matamoros en una pausa dijo que te tenía envidia por la situación que tienes y yo también lo pensé. Pero ahora pienso, ¿y por qué?", le respondía María Patiño. "Porque os falta el cachondeo. ¿Tú te crees que yo cuando me reencontré con Carlota que no hablaba con ella lo pasé bien? No, pero le dije o nos descojonamos o nos vamos amargados a casa todos los días y al final decidimos reírnos", aseveraba Kiko.

"Belén, ¿tú te ibas a ir sin esperarme a mí?", le cuestionaba entonces a su compañera. "Es que no sabía si venías. Pero tengo la idea todo el día aquí todo el tiempo no te voy a engañar", le contestaba ella. "No, por ti y por toda la gente que te quiere pero te quiere divertida no encorsetada, cuando te quieras reír ríe, cuando te quieras enfadar te enfades y sé como has sido tú toda la vida que parece que eres una seta. Cambia el chip, ríete de todo. Aquí en el pisito te morías de la risa. Si tú lo disfrutas el público va a disfrutar contigo", le pedía Kiko a su amiga y compañera.

La rotunda advertencia de Kiko Hernández a sus compañeros de 'La familia de la tele'

Tras ello, volvía a dejar entrever que se sumará pronto a 'La familia de la tele' y no les quiere ver así. "En todos los barrios hay un incendio y puedo llegar yo ehh y quemar todo eso", decía. " "Matamoros tú tienes mucho más energía, ¿dónde está el eje del mal? A ver si te has vuelto bueno ahora", le recriminaba a su compañero y tocayo.

Después, era Kiko Matamoros el que quería saber cuál es la opinión de Kiko Hernández sobre 'La familia de la tele'. "Os falta complicidad, cachondeo, reíros de vosotros mismos y a partir de ahí os podéis reír de vosotros mismos. Esto no es un invento nuevo. No son los temas de verdad, son el cómo os tomáis vosotros los temas", les repetía.

Y Kiko Hernández también se dirigía a María Patiño. "María te echo mucho de menos, pero no de verte físicamente, sino echo de menos la María de 'Ni que fuéramos', la María de 'Sálvame'", le reconocía. "Yo pensaba y mi obsesión hasta el día de ayer era que quiero seguir y no sé como hacerlo para integrarlos porque me daba la sensación de que molestaba y me autocensuraba a mí misma y me veía demasiado fuerte que no es normal hasta que ayer rompí. Tendré muchos defectos pero si tengo una virtud es que estoy dispuesta a escuchar y mejorar porque tengo ganas de seguir porque nos lo merecemos todos. Y si estoy perdida que alguien me lo diga porque yo no lo estoy disfrutando", reflexionaba la presentadora.

"Los programas no se hacen de un día para otro, las cosas se van construyendo poquito a poco, sois los mejores que hay en televisión y lo sabéis, aprovechar vuestras armas, tomaros todo a cachondeo, y sobre todo que os vayáis a casa y os acordéis del programa que habéis hecho y sed felices, y haced felices a la gente porque están esperando. Sed vosotros mismos y Belén no se te ocurra irte porque defraudarías a mucha gente que te quiere, no abandones el barco", concluía.