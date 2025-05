Kiko Matamoros impugna la marcha de Belén Esteban en 'La Familia de la Tele' y manda un mensaje a sus detractores

'La familia de la tele' arrancó su emisión de este miércoles reflexionando en voz alta y sin tapujos sobre la fría acogida que han recibido entre los espectadores de La 1. La tensión estalló por los aires cuando Belén Esteban confesó su malestar en el magacín y su intención de abandonar esta nueva aventura televisiva. Una noticia que desencajó a Kiko Matamoros, que terminaría pronunciándose contra el linchamiento que está sufriendo el recién estrenado formato dentro del propio ente.

"Me siento mal porque creo que no estamos dando el nivel que se esperaba de nosotros. Estamos en una transición que me recuerda mucho a la transición democrática que vivió este país, había por un lado bombas, por otro ruido de sables", comenzó explicando el tertuliano después de que Belén Esteban explicase el motivo de su desmotivación en las últimas entregas.

Kiko Matamoros se planta contra la recogida de firmas de RTVE que piden el cese de 'La familia de la tele': "No me van a arrugar"

Y es que, la de Paracuellos terminó confesando a la audiencia su intención de poner punto final a su estancia en 'La familia de la tele' por su constante preocupación ante las bajas audiencias que están marcando sus primeras semanas en las tardes de La 1. A lo que Kiko Matamoros no tardó en reaccionar. "Estaba la situación suficientemente complicada como para que solo los que verdaderamente creyeron en ese proyecto lo pudieran sacar adelante, con mucho esfuerzo y mucho sacrificio", continuó explicando, siguiendo con la comparación entre su llegada a TVE con la transición.

"A partir de ahí, utilizando esos principios, a lo mejor podemos conseguir salir adelante y sacar la cabeza", sentenció el colaborador, instando a sus compañeros a defender con su mejor sonrisa el nuevo proyecto. Fue entonces cuando se refirió a los desprecios y señalamientos que han recibido los últimos días por parte de trabajadores de su nueva casa televisiva. "A mí no me van a arrugar ni los comunicados de uno, ni las recogidas de firma para las monjitas, ni las de no se quién ¿vale?", sentenció entre aplausos.

"Dicho esto, a lo mejor ahora voy a decir cosas contra el criterio de la dirección y de los productores", anunció entonces Kiko Matamoros, pasando a enumerar sus verdaderos motivos para remar junto a su equipo y sacar a flote el formato. "Yo sí me siento obligado a estar aquí y a dar lo mejor de mí. No se me ocurriría en este momento irme, podría apetecerme, yo me divertía mucho en el pisito", confesó el televisivo.

Su sentencia al abandono Belén Esteban: "Me parece una cobardía"

"Desde luego tengo un compromiso personal y profesional con quién nos ha dado la oportunidad de estar en una cadena generalista y sobre todo con los propietarios de esta productora, que no nos han soltado la mano nunca", señaló de forma contundente el compañero de Belén Esteban, reprendiéndola de lleno por su actitud derrotista ante las cuotas de pantalla cosechadas en sus dos semanas de vida. "Por eso me parece una cobardía coger ahora y salir corriendo", terminó señalando.