'Tentáculos' cancela su edición de sobremesa con Carlota Corredera en TEN antes de debutar en 'La Familia de la Tele'

No están siendo días fáciles para LA OSA Producciones Audiovisuales. Mientras la productora trata de afianzarse en las tardes de La 1 con 'La familia de la tele', que no termina de arrancar en audiencias; 'Tentáculos', el programa de Carlota Corredera en TEN y Canal Quickie también vivirá un nuevo cambio en su forma de emisión.

Cabe recordar que 'Tentáculos' llegó a las tardes de TEN y Canal Quickie como herederos de 'Ni que fuéramos'. Tras un tiempo ofreciéndose en la tarde y prime time, con la llegada de 'La familia de la tele' se optó por dividir el programa presentado por Carlota Corredera en dos.

Así, desde la semana pasada, se ofrecía 'Tentáculos sobremesa' de 14:57 a 15:45 horas en TEN y Canal Quickie y 'Tentáculos prime time' de 20:30 a 21:45 horas. Una apuesta con la que se pretendía que el programa de Carlota Corredera sirviera para ir justo antes y después de 'La familia de la tele' y evitar competir con el magacín de La 1.

Sin embargo, esta apuesta no ha tenido el éxito esperado pues la primera edición de 'Tentáculos' no pasaba del 0,8% mientras que la de prime time si que había conseguido aumentar sus datos hasta marcar un 1,3% el miércoles. Tras ello, TEN y La OSA Producciones Audiovisuales han optado por dar marcha atrás en su estrategia y volver al horario anterior.

Así, tal y como avanzó la propia Carlota Corredera este viernes, 'Tentáculos' ya no se emitirá más en la sobremesa y volverá el lunes 12 de mayo a partir de las 20.30 horas. "No quiero que nos vayamos sin decirle a este equipo que os doy las gracias de corazón por el esfuerzo enorme que habéis hecho, pensábamos que no llegaríamos vivos. El próximo lunes os esperamos a las 20:30", aseguró la presentadora.

Y tal y como se puede comprobar en la programación de TEN, 'Tentáculos' volverá a ofrecerse desde el lunes de 20:30 a 23:30 horas, por lo que el programa dejará de hacer doblete y volverá a luchar contra las ofertas de access prime time ('La Revuelta' y 'El Hormiguero') así como contra 'Supervivientes' en Telecinco y el comienzo de los programas de prime time.

Este cambio llega antes de que Carlota Corredera se estrene como colaboradora de 'La familia de la tele' y es que por el momento la presentadora de 'Tentáculos' no se ha dejado ver por el magacín de La 1 como estaba anunciado. Tan solo la vimos el lunes en el gran desfile.