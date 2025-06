TEN renueva 'Ni que Fuéramos Tentáculos' por una segunda temporada, que pone fecha a su adiós

Como ya pasara el año pasado con 'Ni que fuéramos', TEN y Canal Quickie han decidido cerrar 'Ni que fuéramos tentáculos' por vacaciones. El magacín que presenta Carlota Corredera se despedirá de la audiencia el próximo lunes 30 de junio pero tiene garantizada su vuelta en septiembre.

TEN y La Osa Producciones Audiovisuales han renovado su acuerdo de producción de contenidos diarios en directo a partir de septiembre, con lo que el programa que llegó el pasado mes de abril en sustitución de 'Ni que fuéramos' estrenará en otoño su segunda temporada después de los vaivenes de programación que ha tenido en estos meses por culpa de 'La familia de la tele'.

Con el sello inconfundible que lo ha convertido en un fenómeno televisivo y digital, el equipo del “pisito” encara su recta final de temporada con la complicidad de una comunidad que no deja de crecer. Este viernes comenzarán a revelarse las primeras pistas sobre el futuro de este formato, con una serie de sorpresas que culminarán el lunes y en las que la participación del público será decisiva.

Y es que 'Ni que fuéramos tentáculos' regresará a TEN con el espíritu rompedor de siempre pero con una ambición renovada: más provocador, más participativo, más amplio. El regreso a TEN en septiembre será un nuevo punto de partida, cargado de novedades, secciones inéditas, nuevas caras y contenidos explosivos que mantendrán intacta la esencia genuina y sin filtros que este equipo sabe ofrecer.

En este sentido, son muchos los que se preguntan si los rostros de 'La familia de la tele' volverán al pisito como ya ha hecho Kiko Matamoros. Así, muchos esperan volver a ver a María Patiño, Belén Esteban, Lydia Lozano o Marta Riesco de nuevo juntos. No obstante, la propia Patiño descartó esa posibilidad en una entrevista exclusiva y cabe recordar que Marta Riesco está buscando nuevo trabajo tras haberse quedado fuera de La Osa Producciones Audiovisuales con la cancelación del formato en TVE.

"No, yo creo que es una etapa cerrada. De todas maneras, yo es que esto de decir nunca hago nada... te prometo que no me lo he planteado, pero sí me plantearía otras cosas que han surgido que por circunstancias no he podido hacer y probablemente a lo mejor llega el momento", aseguró la presentadora descartando de primeras volver a 'Ni que fuéramos tentáculos'.

'Ni que fuéramos Tentáculos', el entretenimiento más salvaje de la televisión

El programa ha contado con un equipo coral y diverso de colaboradores, consolidado como uno de sus grandes activos. Junto a su presentadora, entre ellos destacan Kiko Hernández, Arnau Martínez, Javi de Hoyos, David Insua, David Andújar, Alberto Guzmán, Anna Gurguí, Aneth Acosta, Carolina Sobe, Noelia Zazo, Germán González y Gonzalo Vázquez, figuras habituales en cada emisión, que han aportado exclusivas, análisis, reportajes, cercanía y ritmo a lo largo de tres horas de emisión diaria.

Desde su estreno el 26 de marzo, 'Ni que fuéramos Tentáculos' ha ofrecido una combinación única de información, entretenimiento, debate y participación en directo, que ha logrado un total de 8 millones de espectadores únicos a lo largo de todas sus emisiones, con una media del 1,6% de share en adultos jóvenes de 25 a 44 años.

Desde su transformación de 'Tentáculos' a su actual denominación 'Ni que fuéramos Tentáculos', el pasado 13 de marzo, la media del programa se eleva a un 1,1% de share, un 1,4% en target comercial y un destacado 2,3% en espectadores de 25 a 44 años, duplicando la media de TEN.

Las cifras del fenómeno Quickie

El crecimiento de Canal Quickie, asociado a “Ni que fuéramos Tentáculos” ha reforzado el impacto del programa en el ecosistema digital con datos que hablan por sí solos: