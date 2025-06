El llanto de Carlota Corredera en su despedida de 'Tentáculos': "Este matrimonio televisivo debe continuar"

Tres meses después de su estreno como relevo de 'Ni que fuéramos', 'Tentáculos', el programa que presenta Carlota Corredera en TEN y Canal Quickie se ha despedido este lunes de la audiencia hasta septiembre. Así, el formato de La Osa Producciones Audiovisuales se toma dos meses de vacaciones pero tiene garantizada su continuidad en otoño.

Este lunes, Carlota Corredera y todo el equipo de colaboradores de 'Ni que fuéramos tentáculos' con Kiko Hernández a la cabeza y otros rostros como Arnau Martínez y Germán González, subdirectores del espacio han recordado los mejores momentos del formato y han dejado en el aire de nuevo la vuelta de los rostros de 'Ni que fuéramos' tras la cancelación de 'La familia de la tele'.

Tras recordar el reencuentro de Carlota Corredera y Kiko Hernández en 'Tentáculos' después de casi dos años sin hablarse, ambos se emocionaban y celebraban el haber podido arreglar sus rencillas. "Para mí ha sido un regalo trabajar y conoceros a todos vosotros pero lo tuyo ha sido muy mágico y hoy solamente merecía la pena salir del hospital porque sabía que iba a salir este vídeo. Gracias por estos tres meses que me has regalado", le reconocía Kiko. "Te quiero mucho", le decía por su lado Carlota llorando.

"Menos mal que nos habéis dado la oportunidad de volver a juntarnos porque imagínate que no nos encontrásemos hasta que no estuviésemos en Benidorm jubilados y nos diésemos cuenta de que podríamos ser una dupla artística", añadía la presentadora muy emocionada.

¿Volverá 'La familia de la tele' a TEN y Canal Quickie?

Justo después, conectaban con la vidente Lu Vargas que no dudaba en recalcar lo emocionante que es el vínculo tan maravilloso que han creado. "Habéis creado desde el amor y la disciplina el mejor programa de entretenimiento. Y eso sin lugar a dudas tiene que continuar. Está bien descansar y retomar fuerzas pero este matrimonio televisivo que habéis formado y esta gran familia con este corazón y fuerza es inconmensurable. Habéis hecho tan feliz a tantas personas que esto tiene que continuar sin límite y sin fronteras", destacaba. "Cada vez que os veo, veo a una madre que está luchando y a un padre que está luchando y se os nota y eso me gusta", añadía.

Antes de despedirse, Claudia Salcedo, comunity manager de Canal Quickie y de 'Ni que fuéramos tentáculos' informaba que más de 30.700 personas habían votado en la encuesta que han abierto para saber si la gente quiere que se le de una nueva oportunidad a los rostros de 'La familia de la tele'. Y con el 88% de los votos los seguidores de Canal Quickie han decidido que sí que puedan volver Belén Esteban y compañía al pisito.

La emotiva despedida de Carlota Corredera en 'Ni que fuéramos tentáculos'

Justo después entraba todo el equipo de 'Ni que fuéramos tentáculos' al plató y se ponían detrás de Carlota Corredera. "Le quiero dar las gracias a todo el equipo de 'Tentáculos'", aseveraba enumerando a todos los miembros del equipo del programa. "A todos los colaboradores que habéis estado y que no estáis hoy aquí muchísimas gracias. Me quedo sin palabras", agregaba.

"Espero de verdad que volvamos todos en septiembre, ha sido un sueño volver a la tele de la mano de 'Tentáculos', de La Osa y de TEN y solo puedo dar las gracias, gracias a todo el equipo que me ha ayudado a hacer este programa en el que me he sentido más yo que nunca y más libre, gracias de corazón, sin vosotros esto no habría sido posible", concluía Carlota casi sin poder articular palabra.

"Hemos sido el programa, a lo mejor no el mejor, pero si el más divertido de la televisión. Siempre ha habido muy buen rollo en plató, hemos traído todo lo que hemos podido con nuestros medios y hemos intentado hacerles felices, estamos muy orgullosos de todas las personas que han participado", apostillaba Kiko Hernández. "Vivan los tentáculos, ¡larga vida a Tentáculos!", concluía la presentadora.