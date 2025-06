'Ni que fuéramos tentáculos' abre una votación para decidir el futuro del equipo de 'La familia de la tele'

'Ni que fuéramos tentáculos' cerrará su primera temporada en TEN y Canal Quickie el próximo lunes. Así, el espacio de Carlota Corredera se tomará dos meses de vacaciones pero tiene garantizada su vuelta en septiembre. Y precisamente, de cara a su regreso ha abierto una votación para que la gente decida sobre el futuro del equipo de 'La familia de la tele' que se ha quedado sin hueco en televisión.

Así, 'Ni que fuéramos tentáculos' ha abierto una encuesta en YouTube para preguntarle a su audiencia si quieren que los rostros principales de 'La familia de la tele' y que formaron parte de 'Ni que fuéramos' puedan volver a tener una oportunidad en el 'pisito'.

"Nos salvaron del aburrimiento durante años, ¿quieres salvarlos tú ahora? ¿Quieres que lo vuelvan a intentar en TEN?", es la pregunta que han lanzado desde el programa de Carlota Corredera para saber si los fans quieren que vuelvan María Patiño, Belén Esteban y compañía.

"Una cosa os voy a decir yo la única información que tengo es a través de la directora y no he podido hablar con la cúpula de La Osa, pero yo no sé si lo de quieres que lo vuelvan a intentar en TEN es que nosotros tendríamos que hacerles un hueco o que ellos volverían a hacer su propio programa en la parrilla, yo eso no lo sé", reaccionaba Carlota Corredera.

De esta manera, 'Ni que fuéramos tentáculos' deja entrever que María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Marta Riesco, Chelo García-Cortés y Víctor Sandoval puedan regresar en septiembre a TEN y Canal Quickie bien como colaboradores del espacio de Carlota Corredera o quién sabe si con 'Ni que fuéramos' y 'Tentáculos' se volvería a separar.