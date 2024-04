Marta López Álamo dispara así a ‘Supervivientes’ y Barneda tras expulsar a Laura Matamoros

Marta López Álamo ha lamentado profundamente la insospechada expulsión de su ‘hijastra’ Laura Matamoros de ‘Supervivientes 2024’. Un resultado que rompió con todos los esquemas, ya que se daba por hecho que iba a ser Arantxa del Sol la eliminada de la noche.

Finalmente, no fue así y la hija de Kiko Matamoros se convirtió en la cuarta expulsada definitiva. Lo cierto es que los últimos enfrentamientos con Kiko Jiménez y su constantes (y extenuantes) ataques a Makoke le han pasado mucha factura y el público, que inicialmente la respaldaba, la ha mandado a su casa directamente.

Sin embargo, Marta López Álamo y Kiko Matamoros se han afanado en echar balones fuera. Él ha culpado al ineficaz defensor que Laura Matamoros ha tenido en plató y a los intereses de la productora y, en el caso de ella, ha escrito el siguiente post en X: «Qué suerte tienen algunas por el veto a todo Sálvame (no por Arantxa, que me cae súper bien), pero no hay nadie que vaya en contra de la línea editorial del programa, que es vender algo que no es. Se os ve el plumero».

Unas incendiarias palabras con las que Marta acusa a ‘Supervivientes’ de fijar una «línea editorial» para crear un enfoque negativo del concurso de Laura Matamoros que nadie ha podido rebatir en plató porque no había ni un solo rostro que lo pudiera hacer; como bien podría haber sido Kiko Matamoros, apartado por completo del canal por «el veto a todo Sálvame» que señala Álamo.

Qué suerte tienen algunas por el veto a todo Salvame 😂 (no por Arantxa, que me cae súper bien), pero no hay nadie que vaya en contra de la línea editorial del programa que es vender algo que no es. Se os ve el plumero https://t.co/pJusqKmDBq — M A R T A (@martalopezalam0) April 14, 2024

Además, Marta López Álamo no solo se despachó en X, antes Twitter, tras conocerse la fulminación de Laura. También lanzó una significativa y controvertida publicación en forma de ‘storie’ en su cuenta oficial de Instagram, en la que señala también a la presentadora de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’. En este caso, Sandra Barneda.

«Yo creía que las presentadoras debían ser imparciales. Lol», escribió la mujer de Kiko Matamoros a altas horas de la madrugada, siendo una presumible reacción al toque de atención que la comunicadora catalana le dio a Laura Matamoros tras otro de sus dardos a Makoke.