Kiko Matamoros señala al culpable de la expulsión de su hija Laura en ‘Supervivientes’

Kiko Matamoros ha reaccionado a la sorprendente expulsión de su hija Laura Matamoros de ‘Supervivientes 2024’, quedándose a las puertas de la unificación de Playa Limbo con el resto de concursantes, que se producirá este martes durante la entrega de ‘Tierra de Nadie’.

Lo ha hecho citando el tuit de la cuenta del reality de Telecinco con el mensaje que Laura recibió de Tuco, su amigo y defensor en plató, minutos antes de que Sandra Barneda comunicara el veredicto de la audiencia en el duelo entre la influencer y Arantxa del Sol, que acabó con un resultado totalmente imprevisible.

En esa conexión entre Tuco y Laura Matamoros le dio un consejo para que se olvidara de Makoke de una vez por todas y no basara su concurso en estar atacándola sistemáticamente. «Acuérdate, deja el pasado en España, preocúpate del día a día», le recomendó el joven.

Estas palabras no han gustado nada a Kiko Matamoros. Por ello, tras la eliminación de su hija, ha publicado un mensaje emprendiéndola contra Tuco y, de alguna manera, culpándole de la fulminación de su hija. «Podía haber elegido un defensor peor, solo se me ocurre Suso», ha sentenciado, responsabilizándole de haber contribuido a la marcha de Laura por su nula y poco eficaz defensa.

Podía haber elegido un defensor peor, solo se me ocurre Suso. https://t.co/aJeHOADWeg — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) April 15, 2024

Ante este post, un usuario le ha respondido así: «Pues le dio buen consejo, aunque demasiado tarde». «Para quedar bien él», ha replicado Kiko. «El odio a Makoke la llevó a la calle», le ha contestado otro seguidor de ‘Supervivientes’. «Sus razones tendrá. Bien les venía a todos azuzar el fuego «, ha señalado Kiko Matamoros.

Así, el excolaborador de ‘Sálvame’ viene a asegurar que al programa le ha interesado potenciar esa cruzada. «A quien le ha interesado llevar el concurso por ahí ha sido a la productora, con continuas alusiones desde el plató para que entrara al trapo. También a quien lo ha rentabilizado desde los platós», ha soltado sin rodeos en referencia a Cuarzo y a Makoke.

Para quedar bien él — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) April 15, 2024

Sus razones tendrá. Bien les venía a todos azuzar el fuego — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) April 15, 2024

A quien le ha interesado llevar el concurso por ahí ha sido a la productora, con continuas alusiones desde el plató para que entrara al trapo. También a quien lo ha rentabilizado desde los platós. — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) April 15, 2024

Además, Kiko Matamoros ha compartido el mensaje que ha escrito también su mujer, Marta López Álamo. «Qué suerte tienen algunas por el veto a todo Sálvame (no por Arantxa, que me cae súper bien), pero no hay nadie que vaya en contra de la línea editorial del programa, que es vender algo que no es. Se os ve el plumero», ha llegado a decir, insinuando que ‘Supervivientes’ ha perjudicado a Laura Matamoros por cómo se ha enfocado su concurso.